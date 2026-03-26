Marjorie Taylor Greene afirma que los republicanos van hacia una “masacre” en las elecciones intermedias

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, advierte que el Partido Republicano se encamina rumbo a una masacre en las elecciones de mitad de mandato a celebrarse en noviembre.

Con base a los resultados electorales registrados después de que Donald Trump logró convertirse en presidente de la nación por segunda ocasión, la conservadora que prefirió renunciar a su escaño para no entrar en conflicto con el magnate neoyorquino anticipa una aplastante derrota para su partido en las elecciones donde los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes.

“Trump y el Partido Republicano traicionaron a sus votantes y aceptaron la basura que echamos del partido. ¡Loomer, Levin y Lady Lindsey son los MEJORES consultores políticos que el Partido Demócrata podría imaginar!”, escribió en su cuenta de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Dicho mensaje iba acompañado de una captura de pantalla donde se demuestra como sus opositores les han arrebatado a los republicanos una docena de 12 escaños legislativos estatales en elecciones especiales celebradas desde el año pasado.

Marjorie Taylor Greene no ha dejado de criticar al gobierno federal desde que dejó de representar a Georgia en la Cámara. (Crédito: Shawn Thew)

Aunque Trump suele expresarse acerca de Taylor Greene como una mujer resentida por no haberla apoyado a contender por un puesto en el Senado, los resultados que ella exhibe son reales y rebasan a la selección de candidatos que pueda haber en su partido, pues la principal incomodidad de los ciudadanos, de acuerdo a los varios sondeos de opinión, apunta hacia el desempeño del presidente de la nación en cuanto a la economía y el tema migratorio se refiere.

De acuerdo con diversos analistas políticos, en las elecciones la ciudadanía está emitiendo un voto de castigo exigiéndole a Trump frenar el incremento de precios en alimentos, alquileres de vivienda, pagos de hipotecas y costo de energéticos.

Otro factor que parece jugar en contra de los republicanos a la hora de votar es el rechazo de un amplio sector de estadounidenses a tomar partido en conflictos bélicos o bien a crear guerras, como es el caso de los bombardeos en Irán, cuyo resultado es haber desatado una crisis derivada de la escasez del petróleo en el mundo, la cual termina golpeando al bolsillo de las familias.

En este sentido, Marjorie Taylor Greene asegura que la guerra con Irán es perjudicial tanto para Estados Unidos como para los políticos republicanos.

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