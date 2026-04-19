Trump cae a su nivel más bajo de aprobación en su segundo mandato por economía y guerra con Irán: NBC

Donald Trump registró su nivel más bajo de aprobación desde el inicio de su segundo mandato, en medio de crecientes críticas por el manejo de la economía y la guerra con Irán, según una encuesta difundida por NBC News.

El sondeo, elaborado por NBC News Decision Desk con apoyo de SurveyMonkey, revela que solo el 37% de los adultos aprueba la gestión de Trump, frente a un 63% que la desaprueba, incluyendo un 50% que expresó un rechazo contundente. Este resultado marca el punto más bajo de popularidad del mandatario desde que regresó a la Casa Blanca.

Dos tercios de los encuestados también desaprobaron su desempeño en temas clave como la inflación y el conflicto con Irán, lo que refleja el impacto político de la combinación entre tensiones internacionales y dificultades económicas internas.

New @NBCNews poll:



33% of Americans approve of Trump’s handling of the Iran war.



67% disapprove.



A majority “strongly disapprove.”https://t.co/aCAXcVxqTE pic.twitter.com/Em7VoMwDOI — Sahil Kapur (@sahilkapur) April 19, 2026

Economía, principal reclamo

La encuesta destaca que la economía sigue siendo el principal tema para los estadounidenses: el 29% la considera su mayor preocupación actual, por encima de asuntos como la democracia, la salud o la seguridad.

En particular, la inflación y el aumento del costo de vida encabezan las inquietudes económicas. El 45% de los encuestados identificó este problema como el más importante, mientras que solo el 32% aprueba la gestión de Trump en este ámbito, frente a un 68% que la desaprueba.

Además, el 40% de los estadounidenses afirmó que su situación financiera personal es peor que hace un año, mientras que apenas el 19% considera que ha mejorado. “La inflación y el costo de vida fueron los claros ganadores” entre las preocupaciones económicas, señala el informe.

Rechazo a la guerra con Irán

En el ámbito internacional, el manejo del conflicto con Irán también pesa sobre la popularidad del presidente. La encuesta muestra que dos tercios de los estadounidenses desaprueban su gestión de la guerra, mientras que solo un tercio la respalda.

Una mayoría clara, el 61%, considera que Estados Unidos no debería emprender nuevas acciones militares contra Irán. Este rechazo es aún más fuerte entre los jóvenes: el 74% de los menores de 30 años se opone a una escalada del conflicto.

Aunque Trump anunció un alto el fuego temporal el pasado 7 de abril, la percepción pública sobre su manejo de la guerra no mostró cambios significativos durante el periodo de la encuesta.

Apoyo republicano se reduce

Además de la caída general en su popularidad, Trump mantiene un respaldo sólido entre los votantes republicanos, aunque con señales de desgaste. El 83% de los republicanos aprueba su gestión, cuatro puntos menos que a inicios de año.

Es decir, el porcentaje de apoyo “fuerte” dentro de su base cayó del 58% al 52%, lo que sugiere una leve erosión incluso entre sus simpatizantes más fieles.

En términos generales, solo un tercio de los estadounidenses considera que el país va por buen camino, mientras que dos tercios opinan lo contrario, en lo que representa el nivel de pesimismo más alto desde el inicio de su segundo mandato.

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