J.D. Vance cree que los extraterrestres son en realidad “demonios”

James David Vance, vicepresidente estadounidense, reconoce estar interesado en la ufología. Sin embargo, está convencido que los extraterrestres podrían ser en realidad “demonios”.

Durante una entrevista al podcast de Benny Johnson, el segundo republicano más poderoso en la Casa Blanca admitió estar interesado en descubrir qué exactamente hay detrás del fenómeno OVNI (Objeto Volador No Identificado).

“Es curioso. Cuando asumí el cargo, estaba obsesionado con los archivos OVNI. Y luego uno empieza a preocuparse mucho por la economía, la seguridad nacional y cosas así, pero aún me quedan tres años como vicepresidente. Llegaré al fondo del asunto de los archivos OVNI”, indicó.

El enfoque del republicano a quien se le proyecta como aspirante a la presidencia en 2028 es que los entes descritos por muchas personas como seres extraterrestres quizá no lo sean en realidad.

“No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios. Los seres celestiales que vuelan por ahí, que hacen cosas raras a la gente… Todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que creo, han entendido que hay cosas raras ahí fuera, y hay cosas que son muy difíciles de explicar.

Y naturalmente, cuando oigo hablar de fenómenos extranaturales, recurro a la comprensión cristiana de que hay mucho bien ahí fuera, pero también hay algo de maldad. Uno de los grandes trucos del diablo es convencer a la gente de que nunca existió”, señaló.

Cuestionado sobre si ha visitado en Área 51, un destacamento aislado controlado por la Base de Edwards de la Fuerza Aérea, en el sur del estado de Nevada, donde se dice que existen naves extraterrestres en poder del gobierno estadounidense y además se desarrollan experimentos relacionados con la ufología, J.D. Vance indicó no haberse dado todavía el tiempo necesario para estar en dicho lugar aunque no descarta hacerlo.

“Ya he tenido un par de ocasiones en las que pensé: ‘Muy bien, vamos al Área 51. Vamos a llegar al fondo de esto’. Y luego, simplemente, las fechas del viaje no coincidieron, pero créanme, cualquiera que tenga curiosidad sobre esto, yo tengo más curiosidad que nadie. Voy a llegar al fondo del asunto”, subrayó.

Lo señalamientos del conservador de 41 años surgen a partir de un mensaje del presidente Donald Trump compartido en la plataforma Truth social, el 19 de febrero, donde se comprometió a girar una orden para publicar todos los archivos relacionados con el tema de los extraterrestres y los ovnis.

“Dado el enorme interés demostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes”, escribió.

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