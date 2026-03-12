FBI investiga desaparición de exgeneral de la Fuerza Aérea relacionado con teorías sobre ovnis

La misteriosa desaparición del general de división retirado de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, ha dado un giro de alta relevancia nacional tras confirmarse la participación del FBI en las labores de búsqueda.

El exmando militar, de 68 años, cuya carrera estuvo ligada a instalaciones estratégicas y proyectos aeroespaciales rodeados de misticismo sobre el fenómeno OVNI, cumplió ya casi dos semanas sin dejar rastro en Nuevo México. Autoridades federales y locales intensificaron la búsqueda del mayor general, quien permanece desaparecido desde finales de febrero.

El militar retirado fue visto por última vez la mañana del 27 de febrero cuando salió a caminar desde su vivienda en el noreste de Albuquerque alrededor de las 11:00 a.m., según informó la Oficina del Sheriff del condado de Bernalillo.

Desde entonces no se ha comunicado con familiares ni amigos, lo que ha generado creciente preocupación entre las autoridades y su entorno cercano. De acuerdo con los investigadores, McCasland dejó su teléfono celular en casa antes de salir, lo que ha dificultado rastrear sus movimientos.

Un día después de su desaparición se emitió una Alerta Plateada, un sistema de notificación utilizado en el estado para localizar a personas mayores de 50 años cuya seguridad podría estar en riesgo.

Las autoridades indicaron que el exgeneral presenta un problema médico no especificado, lo que ha intensificado los esfuerzos de búsqueda.

Bernalillo County has issued a Silver Alert for retired Maj. Gen. William Neil McCasland, a longtime leader at Kirtland and former commander of the Phillips Research Site and Air Force Research Laboratory.



He was last seen Friday morning near Quail Run Court NE, and due to… — Rep. Melanie Stansbury (@Rep_Stansbury) March 2, 2026

Operativo de búsqueda y participación federal

El sheriff del condado de Bernalillo, John Allen, explicó que se han desplegado numerosos recursos para localizar al exmilitar. Equipos de rescate han realizado rastreos en vecindarios cercanos y zonas naturales donde McCasland solía ejercitarse, particularmente en las faldas de las montañas Sandia.

A pesar de las especulaciones sobre abducciones o espionaje, la realidad en el terreno es una operación de rescate masiva. Según las autoridades, investigadores han contactado a más de 600 residentes de la zona, además de revisar cámaras de seguridad y realizar entrevistas a vecinos. Las operaciones también incluyen drones, helicópteros, perros de búsqueda y voluntarios.

Debido a la relevancia del caso, la investigación cuenta con la colaboración de la oficina local del FBI y personal de la Base Aérea Kirtland, instalación militar cercana a Albuquerque. Hasta ahora, las autoridades indicaron que no han encontrado evidencia de que se haya cometido un delito, aunque señalaron que continúan evaluando todos los escenarios posibles.

Trayectoria militar y vínculo con investigaciones sobre ovnis

McCasland tuvo una carrera destacada en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ingeniero astronáutico formado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard.

Durante su trayectoria ocupó cargos de alto nivel, entre ellos ingeniero jefe del programa del Sistema de Posicionamiento Global del Departamento de Defensa y director de varios proyectos tecnológicos avanzados del Pentágono.

Además, comandó el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Wright‑Patterson, una instalación que durante décadas ha sido mencionada en teorías conspirativas relacionadas con el incidente de Incidente de Roswell y presuntos restos extraterrestres, afirmaciones que el gobierno estadounidense ha negado repetidamente.

Tras su retiro en 2013, McCasland mantuvo brevemente contacto con el músico Tom DeLonge, cofundador de To The Stars Academy, una organización que afirma investigar información relacionada con fenómenos aéreos no identificados.

Su esposa, Susan McCasland Wilkerson, ha pedido evitar especulaciones sobre la desaparición. En una publicación en redes sociales afirmó que su esposo “no posee conocimientos secretos sobre cuerpos extraterrestres ni restos del supuesto accidente de Roswell”.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, las autoridades solicitaron a residentes y negocios revisar grabaciones de cámaras de seguridad y reportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al exgeneral, cuya desaparición sigue siendo un misterio casi dos semanas después.

