Donald Trump ordena liberar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre

Donald Trump anunció que instruirá a distintas agencias federales a identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIs), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario explicó que la medida busca recopilar y hacer públicos documentos sobre temas que calificó como “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”. Según detalló, la orden incluirá al Departamento de Guerra y otras dependencias federales, en un intento por transparentar información que durante décadas ha generado especulación pública.

Las declaraciones de Obama reavivan la polémica

El anuncio de Trump se produce después de comentarios del expresidente Barack Obama durante un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen. En una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre, Obama respondió: “Son reales, pero yo no los he visto”.

El exmandatario aclaró que, durante su presidencia, no tuvo acceso a evidencia que confirmara contacto con extraterrestres ni conocimiento sobre supuestas instalaciones secretas subterráneas, salvo que existiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al presidente.

Trump criticó esas declaraciones ante reporteros a bordo del Air Force One, asegurando que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”. No obstante, el actual presidente reconoció que él mismo desconoce si los extraterrestres existen, pero insistió en la necesidad de hacer públicos los archivos oficiales para despejar dudas.

Posteriormente, Obama precisó en Instagram que no vio “pruebas” de contacto con vida extraterrestre, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Antecedentes de desclasificación en EE.UU.

El interés por los fenómenos aéreos no identificados no es nuevo en Estados Unidos. En 2013, la Central Intelligence Agency (CIA) desclasificó documentos que confirmaron oficialmente la existencia de Área 51, una base militar secreta establecida en la década de 1950 por orden del presidente Dwight D. Eisenhower para realizar pruebas del avión espía U-2.

En años recientes, el Departamento de Defensa también ha publicado informes preliminares sobre UAP, reconociendo la existencia de incidentes aéreos que no han podido ser explicados con la información disponible.

Aunque hasta ahora no existe evidencia pública que confirme la presencia de vida extraterrestre en la Tierra, la posible liberación de nuevos archivos oficiales podría ofrecer más claridad sobre fenómenos aéreos no identificados y sobre cómo el gobierno estadounidense ha manejado esta información a lo largo de las décadas.

