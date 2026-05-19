¿Qué debes saber de las elecciones primarias en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Pennsylvania?

Este martes 19 de mayo son las elecciones primarias en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Pennsylvania, donde los resultados podrían confirmar el poder de influencia del presidente Donald Trump o la división dentro del Partido Republicano.

Las contiendas incluyen candidaturas al Senado federal, gubernaturas, cámaras legislativas y cargos estatales, en procesos seguidos de cerca por ambos partidos, camino a las elecciones intermedias de noviembre.

La contienda en Kentucky es una de las que mayor atención reciben, debido a que el representante Thomas Massie enfrenta a un candidato apoyado por Trump, Ed Gallrein, un ex marino.

Trump ha llamado a Massie un “perdedor patético”, un “debilucho” y un “loco enfermo” y ha pedido a los republicanos no votar por Massie, quien fue el único republicano que votó en contra de la llamada “Gran y Hermosa Ley” que otorgó miles de millones de dólares para inmigración y recortó ayuda para seguro médico.

“Thomas Massie es un desastre para nuestro partido. Viene de un estado que gané por goleada. Tenemos que deshacernos de este perdedor. Este tipo es malo. Es desleal al Partido Republicano”, dijo Trump en marzo pasado.

Massie reconoce la campaña en su contra y, en una entrevista en NBC News, dijo que los votantes acudirán en las urnas a votar por él o en su contra.

Alabama

En Alabama, la elección más seguida es la carrera republicana para gobernador, donde el senador Tommy Tuberville busca consolidarse como favorito conservador. Su decisión abrió además la carrera por el Senado federal.

Entre los republicanos que buscan el Senado destaca el congresista Barry Moore, junto con otros aspirantes respaldados por grupos conservadores estatales. También se renuevan escaños legislativos y cargos judiciales.

La elección ocurre, luego de que la Corte Suprema allanó el camino para que Alabama elimine uno de los dos distritos congresionales de mayoría afroamericana antes de las elecciones de mitad de mandato de este año, lo que abre la puerta a que los republicanos obtengan un escaño adicional en la Cámara de Representantes.

Georgia

Georgia celebra algunas de las elecciones más competitivas de EE.UU., incluyendo las primarias para gobernador, vicegobernador, fiscal general y secretario de Estado. El estado continúa siendo considerado un campo de batalla clave entre demócratas y republicanos.

En la primaria demócrata para gobernador destacan la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, el exvicegobernador republicano Geoff Duncan —quien cambió de partido—, el senador estatal Jason Esteves y el representante Derrick Jackson.

Los republicanos también celebran una disputada primaria para vicegobernador, con ocho candidatos en la boleta.

Además, los votantes eligen magistrados para la Corte Suprema estatal y diversos cargos legislativos.

Idaho

En Idaho, los republicanos dominan ampliamente el escenario político y las primarias funcionan como una competencia interna entre sectores conservadores. El gobernador Brad Little busca mantenerse como principal figura del partido en el estado, mientras el senador Jim Risch continúa como favorito para conservar su escaño federal.

Además de las carreras estatales, Idaho elige candidatos para la legislatura estatal y la Cámara de Representantes federal. Las primarias también son vistas como una prueba de la influencia de Trump dentro del Partido Republicano en estados profundamente conservadores.

Kentucky

En Kentucky, la principal atención se concentra en la carrera republicana para reemplazar al senador Mitch McConnell, quien se retira tras décadas en Washington. Los principales aspirantes republicanos son el congresista Andy Barr y el exfiscal general Daniel Cameron, ambos respaldados por sectores conservadores y aliados del presidente Trump.

En el Partido Demócrata, el exaspirante al Senado Charles Booker enfrenta a Amy McGrath, además de Joshua Blanton Sr., Logan Forsythe y Dale Romans.

Otra contienda observada es la primaria republicana en el cuarto distrito congresional, donde el representante Massie enfrenta al ex Navy SEAL Ed Gallrein, respaldado por Trump, quien ha criticado duramente a Massie, de los pocos republicanos que han rechazado varias políticas del actual gobierno.

Pennsylvania

En Pennsylvania, las primarias definirán candidatos para la Cámara de Representantes federal, legislatura estatal y varios cargos ejecutivos. Aunque muchas contiendas para gobernador no presentan competencia fuerte, el estado sigue siendo estratégico para ambos partidos.

El gobernador demócrata Josh Shapiro busca avanzar sin oposición significativa dentro de su partido, mientras la tesorera estatal Stacy Garrity lidera el lado republicano para la gubernatura.

En la Cámara federal destacan distritos competitivos como el 12, donde la congresista demócrata Summer Lee enfrenta a William Parker, y el 17, donde Chris Deluzio busca la reelección frente a varios republicanos.

Pennsylvania también renueva los 203 escaños de su Cámara estatal y parte del Senado estatal.

Nota: Este artículo se escribió con apoyo de IA.

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