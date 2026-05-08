Republicanos triunfan sobre plan demócrata de modificar distritos en Virginia: ¿qué significa?

La guerra entre demócratas y republicanos por las modificaciones de distritos electorales dio un revés a los primeros: la Corte Suprema de Virginia rechazó el diseño del nuevo mapa electoral.

La Corte Suprema de Virginia bloqueó la entrada en vigor del nuevo mapa de distritos electorales, luego de que el plan fuera aprobado con una mayoría mínima en un referéndum.

El argumento en contra del mapa es que los legisladores demócratas no cumplieron con los requisitos de procedimiento, ya que iniciaron demasiado tarde la enmienda constitucional.

“Esta violación socava irreparablemente la integridad del referéndum resultante y lo invalida”, escribió la corte en su orden.

La Corte había autorizado la celebración de las elecciones especiales de abril, pero reservándose el derecho a pronunciarse sobre la legalidad de la medida, luego de que los votantes de Virginia votaron a favor del referéndum de redistribución de distritos, pero apenas con una decisión a favor de tres puntos.

Hay división entre los demócratas del estado y a nivel federal, ya que mientras el presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, uno de los principales impulsores de la redistribución de distritos, dijo que se respetaría la decisión de la corte, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes federal, Hakeem Jeffries (Nueva York) dijo que se analizarán opciones legales.

“La decisión de anular una elección completa es una acción sin precedentes y antidemocrática que no puede mantenerse”, expresó Jeffries. “Estamos explorando todas las opciones para revocar esta decisión indignante”.

También el líder del Caucus Demócrata en la Cámara, Pete Aguilar (California), criticó la decisión y aseguró que fue en contra de la voluntad de los votantes.

“Hoy, la Corte Suprema de Virginia rechazó la voluntad de los votantes, así de simple. El mes pasado, millones de virginianos se opusieron a la administración Trump e hicieron oír su voz en las urnas”, expuso.

Los republicanos celebran

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters, celebró la decisión de la Corte Suprema y acusó a los demócratas de querer “amañar las elecciones”.

“Hoy, la Corte Suprema de Virginia se puso del lado del estado de derecho y anuló los mapas electorales inconstitucionales de los demócratas”, expresó Gruters. “El RNC encabezó la batalla legal contra esta flagrante toma de poder, donde los demócratas de Virginia invirtieron más de $66 millones de dólares en un esfuerzo por consolidar el control y silenciar a los votantes. Los llevamos a juicio y ganamos”.

Destaca que, a diferencia de la distribución de mapas electorales —un proceso conocido como Gerrymandering— en otros estados, como Texas, donde la decisión de modificar el mapa no fue bajo decisión del voto, en Virginia ocurrió tal proceso, pero los tiempos, según la Corte Suprema, fueron el principal problema.

En ese sentido, los republicanos llevan ventaja en el cambio de mapas electorales en Texas, Florida, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee, Missouri y Utah, mientras enfrentan batallas legales o legislativas en Alabama, Louisiana y Georgia.

Los demócratas solamente han logrado cambio en California, mientras Virginia se convierte en una derrota significativa.

“Mientras los republicanos siguen diseñando nuevos distritos electorales a escondidas y en la oscuridad de la noche, los demócratas hemos seguido sometiendo esta decisión directamente al pueblo estadounidense”, acusó Aguilar. “Los demócratas no tememos actuar con transparencia porque sabemos que el pueblo estadounidense es inteligente y no se dejará engañar por las mentiras de los republicanos”.

¿Qué significa para republicanos?

Con la decisión de la Corte Suprema de Virginia, los republicanos tienen más oportunidad de mantener su control de distritos federales en el estado, adicional a cambios realizados en más entidades, lo que podría llevarlos a alcanzar hasta 14 posiciones para la Cámara de Representantes.

Sin embargo, los demócratas todavía tienen oportunidad de convencer a votantes e imponerse en los nuevos distritos y mantener aquellos que controlan.

La derrota en Virginia significa que los demócratas no podrán tener mejor control de cuatro distritos y ahora deberán ganar algunos de los cinco distritos republicanos. En la elección de 2025, los demócratas lograron triunfos significativos en el estado, incluida la gobernadora Abigail Spanberge.

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