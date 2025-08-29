Greg Abbott firma nuevo mapa de distritos en Texas: republicanos tienen cinco más

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó un nuevo mapa autorizado por los republicanos para el Congreso federal, asegurando cinco distritos adicionales en la Cámara de Representantes para 2026.

“Hoy promulgué el Mapa Grande y Hermoso”, escribió Abbott en X. “Este mapa garantiza una representación más justa en el Congreso. Texas será más republicano en el Congreso”.

A través de un proceso conocido como ‘Gerrymandering’ o manipulación de distritos, los republicanos se impusieron a los demócratas en el Congreso estatal para avalar la reforma, abriendo una nueva batalla política ante el amago de los estados de California, Illinois y Nueva York de hacer modificaciones similares.

Los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado de Texas lograron imponerse tras semanas en las que los demócratas rompieron el quórum y huyeron del estado para evitar una votación sobre la redistribución de distritos, incluso enfrentando órdenes de arresto por parte del gobierno de Abbott.

Abbott impulsó el proceso de Gerrymandering, luego de que el presidente Donald Trump pidiera evitar que los demócratas controlaran el Congreso en las elecciones de 2026.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom avanzó ya en el proceso similar que añade cinco nuevos escaños de tendencia demócrata, pero la aprobación de esa modificación dependerá de los votantes en noviembre, a fin de que tenga efecto en 2026.

“Los californianos podrán votar por un mapa del Congreso”, dijo Newsom hace unos días en X. “Democracia directa que nos da la oportunidad de luchar para DETENER el fraude electoral de Donald Trump”.

El riesgo para el voto latino

Desde el inicio del proceso de Gerrymandering de los republicanos en Texas, organizaciones que movilizan a votantes latinos advirtieron impactos negativos en esta población.

“Los líderes republicanos de Texas han demostrado una vez más su disposición a engañar y manipular el sistema para proteger su propio poder”, indicó la organización Voto Latino cuando el Congreso estatal aprobó la reforma. “Al modificar los mapas a mediados de la década, están silenciando deliberadamente a las comunidades de color y desmantelando la representación justa para millones de texanos”.

Latino Victory Fund, en voz de su presidenta, Katharine Pichardo, se expresó en el mismo tenor.

“Los republicanos de Texas y el régimen Trump están intentando manipular las elecciones de mitad de período, porque saben que van a perder”, dijo entonces. “Al aprobar estos mapas, los republicanos de Texas han vendido el derecho de millones de votantes Latinos y afroamericanos del estado, todo para ayudar a Donald Trump y sus amigos MAGA a hacer trampa”.