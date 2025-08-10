Gobernador de Texas afirma que amenaza de arrestar a los demócratas durará “años”

Luego de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó a la Corte Suprema de Texas la destitución de 13 demócratas, el gobernador Greg Abbott avisó este domingo que durará “literalmente años” la amenaza de arrestar a las decenas de legisladores demócratas que abandonaron el estado hace una semana para impedir la votación del nuevo mapa electoral que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump.

Abbott afirmó que, cada vez que los demócratas ausentes regresen a Texas, serán arrestados por violar su juramento. “Si quieren evadir ese arresto, se quedarán fuera de Texas literalmente durante años”, comentó. “Y más les vale empezar a votar en California o Illinois, o donde sea que estén”.

Texas Rangers and DPS troopers are working with federal officials to track down fleeing Democrats.



We’ll find them. We’ll hold them accountable.



You may soon find the derelict Democrats on milk cartons. pic.twitter.com/8N4Prtqpj7 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 10, 2025

Abott acusó a un grupo de cerca de 50 legisladores demócratas de violar la Constitución de Texas por abandonar hace una semana el estado para evitar el cuórum de una votación que crearía un nuevo mapa electoral con cinco nuevos asientos para los republicanos en la Cámara de Representantes.

Los legisladores demócratas permanecen hasta ahora en estados gobernados por demócratas, como Illinois y Nueva York, que han prometido protegerlos, pero el mandatario tejano advirtió de que él no desistirá en su intención de convocar a una votación del mapa electoral que pidió Trump.

“Estoy autorizado a llamar a una sesión especial cada 30 días. Dura 30 días (la orden), y tan pronto como esta termina, voy a llamar a otra, luego a otra, después a otra y entonces a otra”, dijo Abbott.

El hecho refleja una escalada en la batalla de los republicanos para modificar los mapas electorales antes de las elecciones de medio término de Trump en 2026, quien busca preservar su mayoría en la Cámara Baja.

La decisión de ceder cinco escaños a los republicanos en la Cámara de Representantes se produce mientras las encuestas indican que el partido del presidente tendrá dificultades para mantener su ajustada mayoría en la cámara en las elecciones intermedias del próximo año. Los republicanos actualmente tienen un margen de tan solo tres escaños.

Por ello, Texas busca ser el aliado que permita a Trump mantener su estrecho control del Congreso.

Sigue leyendo:

· El Centro Brennan denuncia cómo el gobierno de Trump está manipulando las elecciones

· Demócratas complican cambios de distritos en Texas a pesar de amago de Greg Abbott

· Abbott presenta demanda para destituir al presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Texas