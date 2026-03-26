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México activa búsqueda en el Caribe de embarcaciones desaparecidas con ayuda rumbo a Cuba

El caso de las embarcaciones desaparecidas ha encendido alertas en la región, mientras continúan las labores de búsqueda bajo protocolos internacionales

Se instaló un protocolo de salvamento marítimo, con el objetivo prioritario de localizar con vida a los tripulantes.

Se instaló un protocolo de salvamento marítimo, con el objetivo prioritario de localizar con vida a los tripulantes. Crédito: Secretaría de Marina | Cortesía

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Por  Armando Hernández

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, activó un operativo de búsqueda y rescate en el Caribe para localizar dos embarcaciones desaparecidas que transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba, con nueve tripulantes a bordo de distintas nacionalidades.

Según datos oficiales, se informó que los veleros zarparon desde Isla Mujeres con destino a La Habana, pero hasta el momento no se tiene comunicación ni confirmación de su arribo, pese a que las embarcaciones “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”.

Los veleros forman parte del convoy Nuestra América, una iniciativa integrada por activistas que partió el 21 de marzo desde el Caribe mexicano con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la isla, en medio de la crisis económica que atraviesa el país y las restricciones energéticas vinculadas al embargo estadounidense.

En total, el convoy transportaba cerca de 30 toneladas de insumos, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

A bordo de las embarcaciones desaparecidas viajaban nueve personas, dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años, quienes retrasaron su salida un día debido a condiciones meteorológicas adversas.

Como parte del operativo, la Armada de México desplegó unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que realizan patrullajes en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

El operativo también incluye cooperación internacional con Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de países como Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

De acuerdo con la Marina, esta coordinación busca “fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”, además de involucrar a representaciones diplomáticas de las nacionalidades de los tripulantes.

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