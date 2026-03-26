México activa búsqueda en el Caribe de embarcaciones desaparecidas con ayuda rumbo a Cuba

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, activó un operativo de búsqueda y rescate en el Caribe para localizar dos embarcaciones desaparecidas que transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba, con nueve tripulantes a bordo de distintas nacionalidades.

Según datos oficiales, se informó que los veleros zarparon desde Isla Mujeres con destino a La Habana, pero hasta el momento no se tiene comunicación ni confirmación de su arribo, pese a que las embarcaciones “tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo”.

Los veleros forman parte del convoy Nuestra América, una iniciativa integrada por activistas que partió el 21 de marzo desde el Caribe mexicano con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la isla, en medio de la crisis económica que atraviesa el país y las restricciones energéticas vinculadas al embargo estadounidense.

En total, el convoy transportaba cerca de 30 toneladas de insumos, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

A bordo de las embarcaciones desaparecidas viajaban nueve personas, dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años, quienes retrasaron su salida un día debido a condiciones meteorológicas adversas.

Como parte del operativo, la Armada de México desplegó unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que realizan patrullajes en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

El operativo también incluye cooperación internacional con Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de países como Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

De acuerdo con la Marina, esta coordinación busca “fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”, además de involucrar a representaciones diplomáticas de las nacionalidades de los tripulantes.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

· Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

· Sheinbaum presenta propuesta de reforma electoral para reducir costos y eliminar plurinominales en México