Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en estos momentos difíciles en los que atraviesa el mundo, tras el ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, México siempre luchará por la paz.

“No quiero dejar de mencionar, porque en estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz, siempre en cualquier circunstancia… México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos” , señaló.

Tras realizar una gira de trabajo en Comondú, Baja California Sur, la mandataria mexicana dijo que la política exterior de México se guía por la Constitución y aprovechó para recordar al líder revolucionario mexicano y expresidente de México (1917-1920), Venustiano Carranza, quien combatió una de las invasiones que sufrió México por parte de Estados Unidos.

“Les quiero decir lo que dice nuestra Constitución, que es lo que guía nuestra política exterior, en este caso y en cualquier caso. Dicen que la Constitución en el artículo 89, fíjense esto viene de los principios de (Venustiano) Carranza. Carranza es un gran personaje de la historia de México. Él pues formó el ejército constitucionalista después del golpe de estado a Madero, pero también le tocó combatir la invasión de Estados Unidos en 1914 que se conoce poco de esa invasión. Conocemos la del siglo 19 que se llevaron la mitad del territorio, pero también trataron de invadir México en 1914 en Veracruz, y Carranza se opuso, y ahí dictó una serie de principios”, recordó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Presidencia de México | EFE

Sheinbaum Pardo insistió en que los presidentes de México siempre tienen que regirse bajo los principios de la Constitución como son la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos.

“Después vino lo que se llama la doctrina “Estrada”, y luego en los 80s quedaron los principios de la Constitución que dice: El presidente, o la presidenta en este caso, tienen que observar principios de política exterior, autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza. Igualdad jurídica de los estados, de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos, y lucha por la paz y la seguridad. Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país, y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo”, manifestó.

Las declaraciones de la presidenta mexicana surgen luego de que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una operación militar ayer sábado 28 de febrero en Irán en la que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

