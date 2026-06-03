Cerrada pelea entre Becerra y Hilton tras inicio de conteo de votos para gobernador de California

El demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton pelean palmo a palmo la delantera en la contienda para gobernador de California tras darse a conocer los primeros resultados de las primarias que se llevan a cabo este martes 2 de junio.

De acuerdo con el periódico “Los Ángeles Times”, Becerra estaba al frente del conteo parcial, con un 26.7%, poco después de las 8:15 p.m., en sus primeros resultados parciales.

Becerra tenía una mínima ventaja sobre el republicano Steve Hilton, quien desde las encuestas previas a las primarias destacaba como el contendiente más fuerte de Becerra. El expresentador de Fox News estaba segundo, con el 26% de los votos.

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Tom Steyer registró un bajo apoyo en el arranque del sondeo del Times, al situarse tercero, con el 19.8%, mientras que el sheriff del condado de Riverside, el republicano Chad Bianco, era cuarto, con el 10.2%.

Sin embargo, de acuerdo con la cadena Telemundo, Steve Hilton tomaba el primer lugar tras revelarse los primeros resultados parciales, con el 29%, y el demócrata Xavier Becerra como su escolta, con el 25%.

Telemundo situó al multimillonario demócrata Tom Steyer en el tercer peldaño, con el 18% de los primeros votos, y a Bianco en el cuarto lugar, con el 12%.

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El primero de los candidatos en reconocer que no está en la pelea por uno de los dos lugares en la boleta de las elecciones generales de noviembre es el demócrata Antonio Villaraigosa.

“Esta noche no ha salido como esperábamos, así que felicito a los ganadores y les deseo lo mejor en el camino que tienen por delante”, declaró Villaraigosa, en un comunicado que emitió su equipo de campaña.

“No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a mi familia, a mis amigos, a los sindicatos y a las organizaciones comunitarias que nos han apoyado; a nuestro personal y a nuestros voluntarios”, agregó Villaraigosa.

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Tanto “Los Angeles Times” como la cadena Telemundo anunciaron los resultados de acuerdo con el conteo de los primeros votos, sobre todo de las boletas que fueron enviadas por correo, o entregadas en los centros de votación antes del día de las elecciones, el 2 de junio.

De mantenerse esta tendencia, Becerra y Hilton serían los dos candidatos a aparecer en las boletas de las elecciones generales de noviembre, para tomar el cargo que dejará el demócrata Gavin Newsom.

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