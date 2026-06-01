ICE detuvo a latina a pesar de presentar evidencia de ciudadanía: por fin es libre y tiene su pasaporte

La pesadilla de Dulce Consuelo Díaz Morales fue con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE comenzó el 14 de diciembre de 2025, cuando la detuvieron y encerraron, a pesar de señalar que es ciudadana estadounidense.

Su hermana Sirley, quien iba con Dulce cuando fue detenida, contó que su hermana fue arrestada –sin explicación alguna– cuando manejaban tras salir de un Taco Bell en Baltimore. Sirley manejaba.

Ahora Dulce respira más tranquila, ya tiene su pasaporte y el amago de deportación –mantenido incluso tras su liberación en enero— no está activo en este momento, aunque sus abogados reconocen que hay un temor latente.

La batalla legal de Dulce incluido evidencia entregada por sus abogados, incluido un certificado de nacimiento de Maryland con marca de agua, emitido por la División de Registros Vitales, así como registros de vacunación emitidos por un condado de Maryland que reflejan la fecha de nacimiento de Dulce.

¿Qué pasó con su caso? El 27 de mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una solicitud de desestimación ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración en el proceso de deportación de Dulce, quien nació en Laurel, Maryland.

Sin embargo, la firma Sanabria & Associates, que representó a Dulce en todo el proceso, consideran que el caso podría no estar cerrado al cien por ciento, en gran medida porque el DHS “no aceptó ni resolvió ningún asunto fáctico, como la veracidad del nacimiento de Dulce”.

“La libertad de Dulce tiene un asterisco”, indicaron los abogados en un comunicado. “Dado que el gobierno solo accedió a cerrar el caso de Dulce ‘sin perjuicio, esto indica que [el DHS] mantiene la postura de que pueden reanudar el proceso en su contra en cualquier momento”.

En su argumento contra Dulce, el DHS afirmó a este diario en diciembre pasado que Dulce era indocumentada nacida en México.

“Dulce Consuelo Madrigal Díaz NO es ciudadana estadounidense; es una inmigrante indocumentada de México”, indicó el DHS. “NO presentó un certificado de nacimiento estadounidense válido ni ninguna prueba que respaldara su afirmación de ser ciudadana estadounidense”.

El pasaporte como evidencia de ciudadanía

El 1 de junio de 2026, el equipo de defensa de Dulce confirmó que su clienta recibió su pasaporte estadounidense.

“Esta es la prueba más concluyente que ella, o cualquier persona, puede presentar para demostrar su ciudadanía”, expuso la firma. “Sin embargo, este documento solo verifica la verdad. Era ciudadana antes de recibir el pasaporte y seguirá siéndolo”.

Los abogados de Sanabria & Associates expresaron que hay una “erosión de los derechos y la seguridad” bajo el gobierno del presidente Donald Trump, por lo que el caso de Dulce es un ejemplo de que incluso ciudadanos están en cierto riesgo.

“Este caso ha demostrado claramente que la situación legal de una persona solo se mantiene hasta que el gobierno disponga lo contrario”, agregó la firma. “Seguimos abogando por el debido proceso para todos los inmigrantes y ciudadanos por igual”.

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