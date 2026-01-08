ICE libera a latina estadounidense tras 25 días de arresto

La defensa de Dulce Consuelo Díaz Morales lograron detener su deportación y la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvo que dejarla libre.

Díaz Morales, de 22 años, fue detenida el 14 de diciembre por agentes migratorios. Ella es originaria de Maryland, según documentos oficiales compartidos por su defensa, incluida la abogada Victoria Slatton.

A pesar de la liberación de Díaz Morales, la abogada Slatton prefirió actuar con cautela, ya que el caso sigue abierto.

“Quiero ser cautelosa porque esto no es una victoria total”, declaró Slatton en redes sociales. “Su caso no ha sido cerrado. Sigue siendo una tragedia que haya estado detenida durante 25 miserables días”.

Díaz-Morales fue detenida por ICE en Baltimore y pronto fue trasladada a Louisiana y luego a Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha mantenido el argumento de que Díaz Morales no es ciudadana estadounidense.

“Dulce Consuelo Madrigal Díaz NO es ciudadana estadounidense; es una inmigrante indocumentada de México. NO presentó un certificado de nacimiento estadounidense válido ni ninguna prueba que respaldara su afirmación de ser ciudadana estadounidense”, indicó el DHS a este diario. “El 14 de diciembre, el ICE la arrestó en Baltimore, Maryland. El 20 de octubre de 2023, cuando la CBP la encontró cerca de Lukeville, Arizona, Madrigal Díaz afirmó ser ciudadana mexicana y haber nacido el 18 de octubre de 2003”.

En una conferencia de prensa en diciembre, la defensa de Dulce explicó que presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Maryland, lugar de nacimiento de Dulce. El juez Brendan Hurson ordenó a ICE impedir la deportación de Dulce.

“Representamos a Dulce Consuelo Díaz Morales, ciudadana estadounidense de 22 años, nacida en Maryland, que actualmente se encuentra detenida por ICE a pesar de la evidencia clara y sustancial de su ciudadanía estadounidense”, expuso entonces la abogada Slatton.

Un reporte de ProPublica indicó que ICE ha detenido a más de 170 estadounidenses en operaciones migratorias, la mayoría son hispanos o latinos.