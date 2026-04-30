Congreso aprueba reabrir partes clave del DHS tras cierre histórico

El Congreso dio un paso clave para destrabar una de las crisis administrativas más prolongadas del año al aprobar el financiamiento de gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poniendo fin a un cierre parcial que se extendió por 75 días. La decisión fue avalada por la Cámara de Representantes tras semanas de tensión política.

De acuerdo con NBC News, el proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado, fue respaldado “a viva voz” en la Cámara, un mecanismo que evita el registro individual de votos. Ahora, el documento será enviado al presidente Donald Trump, quien ya adelantó que lo firmará para convertirlo en ley.

La aprobación permitirá reanudar operaciones y financiamiento hasta el 30 de septiembre para agencias clave del DHS, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio Secreto. Sin embargo, el acuerdo deja fuera a dos instituciones centrales en la política migratoria: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que serán financiadas por separado.

Este punto fue el principal foco de conflicto entre republicanos y demócratas. Los segundos condicionaron su apoyo a cambios en las tácticas de control migratorio, como el uso obligatorio de cámaras corporales y restricciones en operativos en espacios sensibles como escuelas y hospitales.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió la estrategia de avanzar en dos vías. “Tenemos que asegurarnos de que esas agencias cruciales reciban financiación completa, y los republicanos tenemos que hacerlo por nuestra cuenta”, afirmó ante medios. También reconoció la urgencia del momento: “Soy consciente de los plazos… lograremos nuestro objetivo”.

La votación se realizó justo antes de una fecha límite crítica. Funcionarios federales habían advertido que los fondos de emergencia estaban por agotarse, lo que habría dejado sin salario a miles de trabajadores del DHS. La presión aumentó además por la inminente salida de los legisladores a un receso de una semana.

Los republicanos impulsan un paquete presupuestario que contempla hasta 70 mil millones de dólares para reforzar el financiamiento del ICE y la Patrulla Fronteriza en los próximos años, utilizando un mecanismo legislativo que les permitiría evitar el bloqueo demócrata en el Senado.

Aunque el cierre llega a su fin, el debate de fondo sobre la política migratoria en Estados Unidos sigue abierto.

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