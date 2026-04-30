Olivia Rodrigo anuncia “The Unraveled Tour” con 65 conciertos en Norteamérica, Europa y Reino Unido

La cantante y compositora estadounidense Olivia Rodrigo reveló las fechas de su próxima gira mundial, “The Unraveled Tour”, una extensa serie de 65 conciertos que recorrerán Norteamérica, Europa y el Reino Unido.

El tour promociona su tercer álbum de estudio, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, que saldrá a la venta el 12 de junio de 2026 a través de Geffen Records.

Promovida por Live Nation, la gira arrancará el viernes 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, en el PeoplesBank Arena.

La cantante ofrecerá múltiples noches de conciertos en ciudades como Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Vancouver, Oakland, Las Vegas, Estocolmo, París y Milán, entre muchas otras.

Entre los actos invitados figuran Devon Again, Die Spitz, Grace Ives, The Last Dinner Party y Wolf Alice, quienes acompañarán a Rodrigo en fechas seleccionadas.

Sobre la venta de boletos

En Norteamérica, la venta general comenzará el jueves 7 de mayo a las 12:00 p.m., hora local.

Mientras que en Europa, los fans pueden registrarse para acceder a la preventa reservando el nuevo álbum (sin necesidad de compra). Quienes ya hayan realizado la reserva recibirán automáticamente un código.

La venta general será el jueves 7 de mayo a las 12:00 p.m. (hora local).

En Reino Unido, las entradas estarán disponibles primero mediante una preventa de O2 a partir del martes 5 de mayo a las 10:00 a.m. (hora local).

También es posible registrarse reservando el álbum o simplemente inscribiéndose, sin compra obligatoria. La venta general comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00 p.m. (hora local).

La estrella se presentará este 30 de abril en “The Tonight Show With Jimmy Fallon”, para promocionar su nuevo disco y hará su debut como presentadora con doble participación en “Saturday Night Live” este fin de semana, el 2 de mayo.

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