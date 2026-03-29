Taylor Swift y Olivia Rodrigo se encuentran y reavivan el rumor de su supuesta ruptura

Este sábado, 28 de marzo, el legendario músico Paul McCartney ofreció un exclusivo concierto en el Teatro Fonda de Los Ángeles, al que asistieron numerosas celebridades. Entre ellas destacaron Taylor Swift, de 26 años, y Olivia Rodrigo, de 23, quienes fueron vistas muy cerca la una de la otra, generando gran atención entre los fans.

Las imágenes, difundidas por la popular cuenta DeuxMoi, muestran a ambas cantantes —ganadoras del premio Grammy— de pie una junto a la otra mientras conversaban con otros asistentes. Aunque aparecen en el mismo espacio, no está claro si llegaron a interactuar directamente durante la velada.

El momento resulta especialmente llamativo debido a la historia reciente entre ambas artistas. En sus inicios, Olivia Rodrigo expresó abiertamente su admiración por Taylor Swift, citándola como una de sus mayores influencias. Durante ese periodo, Swift también mostró apoyo público hacia la joven cantante, lo que llevó a muchos a verlas como aliadas dentro de la industria musical.

La supuesta ruptura entre ambas

Sin embargo, la relación pareció enfriarse tras la polémica en torno a los créditos de composición de la canción “Deja Vu”. El tema de Rodrigo terminó incluyendo a Swift, junto a otros compositores, en los créditos debido a similitudes con “Cruel Summer”. Aunque nunca se confirmó un conflicto directo, el episodio alimentó especulaciones sobre tensiones entre ambas.

A partir de entonces, las muestras públicas de apoyo desaparecieron, y el silencio entre las dos artistas fue interpretado por fans y medios como una posible ruptura en su relación.

Pese a ello, en otoño de 2023, Olivia Rodrigo abordó los rumores y aseguró que no tenía problemas con nadie, intentando así desmentir cualquier narrativa de enemistad.

La reciente coincidencia en el concierto de McCartney no confirma una reconciliación, pero sí vuelve a poner el foco sobre su vínculo. Más allá de los rumores, el encuentro sugiere que, al menos públicamente, la relación entre ambas podría ser más cordial de lo que se especula.

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