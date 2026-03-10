Taylor Swift fue la clave para que Travis Kelce regrese a jugar con los Chiefs

El estelar ala cerrada de los Kansas City Chiefs reveló que su mayor influencia para regresar a jugar su temporada 14 en la National Football League (NFL) no fueron sus compañeros o alguna otra persona, sino la estrella de la música pop Taylor Swift, con quien planea casarse en el corto plazo.

La revelación de uno de los blancos predilectos del mariscal de campo Patrick Mahomes se dio un día después de que anunció su regreso a los campos de entrenamiento y en donde piensa unirse en matrimonio con la influyente cantautora estadounidense.

Por medio de una corta aparición este martes en “The Pat McAfee Show”, el jugador de los Chiefs compartió que el apoyo de Swift fue un factor que lo inspiró a regresar a los Chiefs en busca de refrendar viejas épocas con esta organización que, por primera ocasión bajo el mando de Mahomes, se quedaron sin postemporada.

“Compartimos el mismo amor por lo que hacemos, y afortunadamente hemos tenido este deseo desde niños en nuestras profesiones selectivas”, dijo Kelce sobre Swift. “Es increíble verla seguir trabajando, encontrar nuevas cosas sobre las que escribir, encontrar nuevas melodías y, además, verla seguir sintiendo ese amor y alegría por lo que hace”, dijo el estelar jugador de la escuadra de Kansas.

Kelce también añadió que: “Claro que eso es motivador. Es motivador para cualquiera, y más aún para mi prometida, saber que estoy pasando por algo en lo que intento descifrar exactamente qué me depara el futuro. Algo así definitivamente me motiva a decir: ‘¿Sabes qué? Yo tampoco he terminado’. Todavía tengo algunas ideas en mente y aún me queda energía para seguir jugando·.

La declaración de Travis Kelce surge 24 horas después de haber acordado con los Chiefs un contrato por un año por 12 millones de dólares y que podría crecer hasta los 15 millones de dólares con incentivos, reveló una fuente al periodista de ESPN Adam Schfter.

En la temporada 2025. Kelce encabezó a su escuadra en pases dirigidos (108), recepciones (76), yardas (851), touchdowns (cinco) y primeros downs (45), con lo cual la renovación de su contrato era prioridad para la oficina del equipo de Kansas City.

Kelse era agente libre sin restricciones, por lo cual varios equipos estaban interesados en ficharlo en lo que habría sido un acuerdo como el mejor ala cerrada de la liga, pero al final el jugador le dijo a la directiva de su equipo que tenía intenciones de mantenerse al lado del entrenador, quien hasta el momento es el único en su carrera, así como con el mariscal de campo Patrick Mahomes y el cazamariscales Chris Jones, revelaron fuentes extraoficiales.

Otro aspecto poderoso por el que Kelce quería quedarse con los Chiefs es porque Reid trajo de vuelta en enero al excordinador ofensivo Eric Eric Bieniemy para volver a conducir a la ofensiva, como pasó de 2018 a 2022, cuando Travis tuvo bajo su tutela sus mejores números.

“Fue bastante breve y los Chiefs sabían dónde estaba todo el tiempo”, aseguró Kelce momentos después de confirmar su regreso y añadió que: “Siempre hay que dar un paso atrás, respirar y dejar que las emociones de la temporada se asienten y ver cómo está el cuerpo. Hombre, sigo enamorado de este juego. Todavía me encanta ir a trabajar, ponerme las protecciones, esforzarme al máximo y simplemente jugar”.

También destacó que: “Mi mejor oportunidad fue volver a jugar para los Chiefs y dirigir el equipo con Pat Mahomes y el entrenador Reid, y recuperar a mi compañero Eric Bieniemy. Hay muchas piezas en Kansas City que me encantan y estoy deseando volver a jugar con ellas”.

Los Chiefs, mientras negociaban el acuerdo con Kelce, con Andy Reid en el timón y Brett Veach en la gerencia general, se lograron cuatro refuerzos de alto nivel, como el corredor y actual MVP del Super Bowl Kenneth Walker, el tackle defensivo Khyiris Tonga, el el safety Alohi Gilman y el receptor Tyquan Thornton.

“Tenemos a Brett Veach y Andy Reid listos para ganar el MVP del Super Bowl; ¿en serio?”, gritó Kelce. “Lo más importante para volver fue que teníamos que tener aún más hambre que antes. Hablando con Pat, el entrenador Reid y los chicos, está bastante claro que hay mucha mentalidad de tipo duro ahora mismo para solucionar esto”, insistió la pareja sentimental de la estrella de pop Taylor Swift.

Seguir leyendo:

– MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, firmó con los Kansas City Chiefs, según reporte

– NFL: Show de Bad Bunny en el Super Bowl atrajo a 4,200 millones de espectadores

– El impacto de Taylor Swift alcanza nuevas dimensiones: El término “Swiftie” ingresa al diccionario





