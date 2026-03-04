El impacto de Taylor Swift alcanza nuevas dimensiones: El término “Swiftie” ingresa al diccionario

La cantante estadounidense Taylor Swift continúa traspasando barreras culturales, en esta ocasión relacionadas con el idioma. Y es que recientemente se dio a conocer que el término “Swiftie”, aquel con el que denomina a sus fans, ha debutado en el diccionario en inglés, Dictionary.com.

La palabra ya se encuentra disponible en la base de datos del sitio web oficial y lista el siguiente significado: “Sustantivo utilizado para referirse a los seguidores de la cantante estadounidense Taylor Swift”.

La inclusión de este término hace eco del impacto a nivel mediático, social y lingüístico que la intérprete de “I Knew you were trouble” y “Red” ha logrado construir a lo largo de sus casi dos décadas de trayectoria artística.

Especialmente debido a que “Dictonary.com” es considerada una de las plataformas con mayor prestigio, pues trabaja de la mano con instituciones como Oxford y HarperCollins.

Pese a que la incorporación reciente de este término en la prestigiosa plataforma marca un nuevo logro en el libro de Taylor Swift, esta no es la primera vez que el término obtiene validación a nivel académico.

Recordemos que en el año 2023, el Oxford English Dictionary añadió la palabra “Swiftie” a su base de datos. En ese entonces, sustentó su decisión reconociendo el uso extendido que se le da al término dentro y fuera de las redes sociales, así como en medios de comunicación.

La cantautora Taylor Swift debutó en la escena musical en el año 2006, con un álbum homónimo. Su sencillo, titulado “Tim McGraw”, sería el inicio de una primera etapa que la hizo destacar como un referente de la música country para las nuevas generaciones.

Tan solo dos años más tarde, el álbum “Fearless” (2008) la hizo obtener sus primeros Grammy, incluyendo: “Álbum del Año”, gracias a temas como “Love Story”. Récords como “Speak Now” y “Red” continuaron consolidándola como una estrella mientras incorporaba el pop.

