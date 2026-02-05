Taylor Swift prioriza Spotify y Apple Music para el estreno exclusivo de su videoclip ‘Opalite’

Tras el éxito arrollador de ‘The Life of a Showgirl’ y su impactante primer sencillo, The Fate of Ophelia”, Taylor Swift está lista para desvelar el segundo capítulo visual de su aclamado álbum. En una jugada que sorprendió a la industria y a sus fans, la artista anunció que el próximo video musical será para la canción “Opalite” y el estreno será exclusivo para Spotify y Apple Music.

‘Opalite’ es la tercera pista del duodécimo álbum de Swift, ‘The Life of a Showgir’l, y se ha consolidado como la segunda canción más escuchada del disco en Spotify. Desde su lanzamiento en octubre de 2025, ha acumulado más de 500 millones de reproducciones, posicionándose como una elección natural para seguir el éxito de ‘The Fate of Ophelia’, que roza los mil millones de streams.

La exclusividad

El video se estrenará el 6 de febrero a las 8 a.m. ET / 5 a.m. PT, pero con una particularidad que generó gran expectación: inicialmente solo estará disponible para suscriptores premium de Apple Music y Spotify.

Tendrán que pasar dos días para que el video llegue a YouTube, una estrategia de lanzamiento “bifurcado” que rompe con el modelo tradicional de estreno simultáneo en todas las plataformas.

Aunque no ha habido un comunicado oficial, la especulación entre expertos y fans apunta a una razón clave: las métricas de YouTube ya no se incluyen en las listas de Billboard. Esta decisión del servicio de streaming, propiedad de Google, significa que las reproducciones en su plataforma no cuentan para la ubicación en el prestigioso Hot 100.

Al privilegiar Apple Music y Spotify en el lanzamiento inicial, Swift busca que la primera ola masiva de reproducciones del 6 de febrero impulse directamente la posición de ‘Opalite’ en las listas de Billboard, maximizando su impacto comercial desde el primer momento.

Panorama de premios

Respecto a los reconocimientos, ‘The Life of a Showgirl’ no fue estrenado dentro del período de elegibilidad de los grammy 2026. Sin embargo, todo indica que el año que viene ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opaline” serán las dos carta de presentación de la artista para estos premios.

Con el lanzamiento de ‘Opalite’, Taylor Swift no solo ofrece nuevo contenido a sus millones de seguidores, sino que ejecuta una estrategia comercial calculada, adaptándose a las nuevas reglas de la industria y redefiniendo, una vez más, el juego del marketing musical en la era digital.

