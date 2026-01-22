Revelan conversación privada de Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

Un intercambio privado de mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively quedó expuesto al público a través de documentos judiciales, revelando la tensión que atravesó su amistad durante el litigio multimillonario por la película ‘It Ends with Us’.

Los textos, presentados por la defensa del director y coprotagonista Justin Baldoni, muestran un lenguaje polémico y sarcástico utilizado por las celebridades.

Según los fragmentos presentados en corte, en diciembre de 2024 Taylor Swift escribió a Blake Lively refiriéndose a Baldoni con un término despectivo (“p*rra”), añadiendo: “sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto”.

Los abogados de Lively no negaron la autenticidad de la frase, pero argumentaron que no probaba una conspiración. En otra parte del intercambio, Lively pidió a Swift que respaldara una versión modificada del guion sin haberlo leído, a lo que la cantante habría respondido que haría “cualquier cosa” por su amiga, algo que el equipo de Lively matizó, negando que fuera un apoyo incondicional.

Lively, por su parte, se refirió a Baldoni en los textos como “este imbécil director de mi película”, “payaso” y “alguien que ahora se cree escritor”. En un tono más afectuoso, la actriz llamó a Swift y a su esposo, Ryan Reynolds, sus “dragones” –en una clara alusión a Game of Thrones–, sugiriendo que su protección se extendía a quienes ella defendía.

Taylor Swift y Blake Lively están pasando por un momento tenso en su amistad debido al conflicto legal que enfrenta la actriz.

Crédito: AP Photo/Ashley Landis, File.

¿Cuál es el origen del conflicto?

La disputa judicial comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual y represalias. Baldoni negó enérgicamente las acusaciones y presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, la cual fue desestimada por un juez federal en junio de 2025.

Pese a esta resolución parcial, el caso continuó avanzando, atrayendo atención masiva por las figuras involucradas.

En mayo de 2025, los abogados de Baldoni intentaron citar a Taylor Swift como testigo, dada la recurrente mención de su nombre en los mensajes. Una portavoz de la cantante rechazó la pertinencia de esta medida, aclarando que su única vinculación con la película fue autorizar el uso de una de sus canciones, al igual que otros 19 artistas.

El entorno de Swift acusó a la defensa de Baldoni de buscar “atraer atención mediática” con su nombre.

Fuentes cercanas citadas por la revista People indicaron que la relación entre Lively y Swift “se vio afectada por el litigio”. Los mensajes filtrados parecen corroborar la presión y el estrés que el proceso judicial ejerció sobre su vínculo, mostrando un lado menos pulido de su amistad públicamente admirada.

Por su parte, el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, declaró a TMZ que su cliente solo busca “limpiar su nombre” y contar su versión “de la manera adecuada” ante un tribunal.

El juicio, programado para el 18 de mayo, promete seguir generando titulares y podría develar más detalles sobre las dinámicas internas de la producción y la evolución de esta compleja disputa entre celebridades.

