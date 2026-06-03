Karen Bass lidera las primarias para la alcaldía de Los Ángeles

Karen Bass tomó una temprana ventaja en las elecciones primarias para la alcaldía de Los Ángeles, de acuerdo con los primeros resultados parciales del proceso electoral de este martes 2 de junio.

Bass, quien aspira a reelegirse en el cargo para un segundo periodo, estaba al frente de la votación con el 36.5%, según los datos divulgados por “Los Angeles Times” unos minutos después de que cerraran los centros de votación en la ciudad.

La sorpresa estaba con la estrella de la telerrealidad, Spencer Pratt, al situarse en el segundo lugar de la contienda, con el 30.1%, por delante de la concejala Nithya Raman, que tenía el 20.2%.

Spencer Pratt puede dar la sorpresa al colarse a la boleta en las generales de noviembre. Crédito: Jill Connelly | AP

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Adam Miller ocupaba el cuarto lugar en las elecciones primarias para la alcaldía de Los Ángeles, con un lejano 4%.

De acuerdo con los resultados preliminares publicados por la cadena ABC, Bass estaba al frente, con 133,964 votos (37%), por 109,847 sufragios a favor de Pratt (30%). Raman estaba en el tercer peldaño, con 74,400 votos a su favor (20%).

En las últimas encuestas previas al día de la elección, Raman ocupaba el segundo lugar, con una mínima desventaja respecto a Bass, lo que la hacía perfilar para aparecer en las boletas de las elecciones generales de noviembre.

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Bass apuntaló su campaña de reelección al destacar sus logros en el combate a la crisis de las personas sin hogar, en edificar 42,000 nuevas viviendas asequibles, en atacar los índices delictivos y en reforzar el apoyo para las producciones de cine y televisión en Los Ángeles.

En las primarias por la alcaldía de Los Ángeles, los votantes tenían 14 candidatos, incluidos Pratt y Raman, para evitar que Karen Bass se reeligiera en el cargo, al criticarla por su respuesta a los incendios forestales de enero de 2025, a la falta de vivienda y a las redadas de ICE.

De los 10 alcaldes de Los Ángeles que han buscado un segundo mandato desde que el cargo se amplió a cuatro años en 1925, solo a dos se les ha negado la reelección: John C. Porter, en 1929, y James Hahn, en 2005.

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Se espera que el porcentaje de los votos cambien conforme se desarrolle el conteo de las boletas en el transcurso de las próximas horas, o incluso días. En caso de que el porcentaje favorezca a Bass y pueda rebasar el 50%, ganaría la elección en las primarias.

La actual alcaldesa se mostraba segura de recibir el apoyo de los votantes de Los Ángeles, que se daba por segura de que su nombre apareciera en las boletas generales del 3 de noviembre.

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