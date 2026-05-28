Newsom respalda a Karen Bass en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles

El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo patente su respaldo a Karen Bass en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles en las elecciones primarias del 2 de junio.

En un comunicado publicado por el equipo de campaña de la actual alcaldesa, Newsom destacó la labor que Bass ha encabezado en la ciudad de Los Ángeles, sobre todo ante la crisis de las personas sin hogar y en la seguridad pública.

"The work Karen Bass is doing in Los Angeles is making our entire state stronger. An 18% decline in homelessness while it grew nationally, historic drops in violent crime, boosting film production in L.A., and protecting our communities against ICE. She has my full support for? pic.twitter.com/ZH5auDHyka — Karen Bass (@KarenBassLA) May 28, 2026

“El trabajo que Karen Bass está realizando en Los Ángeles está fortaleciendo a todo nuestro estado, con una disminución del 18% en la indigencia, mientras que a nivel nacional aumentó”, destacó el gobernador de California.

Sigue leyendo: Trump respalda a Spencer Pratt para la alcaldía de Los Ángeles

“Una reducción histórica de los delitos violentos; un impulso a la producción cinematográfica en Los Ángeles; y la protección de nuestras comunidades contra ICE. Cuenta con todo mi apoyo para su reelección“, expresó Newsom

Bass agradeció a Newsom el apoyo a menos de una semana de las primarias, con el que su campaña espera ampliar su ventaja en las encuestas.

“El gobernador Newsom ha sido un aliado de Los Ángeles en todo momento, desde proporcionar recursos estatales que han reducido la falta de vivienda durante dos años consecutivos, hasta apoyarnos incondicionalmente contra los ataques ilegales de Donald Trump contra nuestra ciudad“, dijo.

Sigue leyendo: Videos generados por IA apoyan campaña de Spencer Pratt por alcaldía de Los Ángeles

Se cierra la contienda

De acuerdo con la encuesta más reciente, de la universidad UC Berkeley y el periódico “Los Angeles Times”, Karen Bass está al frente de las preferencias, con el 26%.

Sin embargo, la ventaja que la actual alcaldesa tiene se ha reducido ante sus dos principales contendientes: la concejala Nithya Raman recibió el 25% de apoyo; mientras que la estrella de la telerrealidad, Spencer Pratt, obtuvo el 22%, entre los residentes de Los Ángeles.

“Todo el mundo sabía que esta sería una carrera reñida, y los resultados muestran a Karen Bass a la cabeza conforme nos acercamos al martes (2 de junio)”, declaró Doug Herman, asesor de la campaña de la actual alcaldesa.

Sigue leyendo: Bass lidera encuesta para su reelección como alcaldesa de Los Ángeles

“La elección se reduce a optar por una alcaldesa que redujo la falta de vivienda y contrató a más agentes; una concejala que votó reiteradamente a favor de permitir campamentos cerca de las escuelas y de reducir el tamaño del LAPD; o un ‘villano’ de la telerrealidad. Vamos a ganar”, añadió.

La encuesta se realizó del 19 al 24 de mayo entre 1,913 votantes registrados —de los cuales 1,351 son considerados votantes probables— que constituyen la muestra más amplia de cualquier encuesta publicada antes de las primarias, según “Los Angeles Times”.

De las personas que fueron encuestadas, el 10% aseguró que todavía estaba indeciso sobre elegir a un candidato determinado, lo que significa una reducción respecto al 26% que reflejó un sondeo que se hizo entre el 9 y el 15 de marzo por el IGS de Berkeley.

Sigue leyendo: Senador Padilla apoya a Bass en su reelección como alcaldesa de Los Ángeles

Se informó que, hasta esta semana, se habían devuelto por correo cerca de medio millón de boletas de electores del condado de Los Ángeles, que es el más poblado, con aproximadamente 5.8 millones de votantes registrados.

Las primarias están programadas para el 2 de junio. Un candidato debe obtener más del 50% de los votos para evitar una segunda vuelta. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos candidatos con el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre.

Sigue leyendo:

· Karen Bass no participará en foro de candidatos a alcaldía de Los Ángeles

· Celebridades dividen apoyo y donaciones entre contendientes a la alcaldía de Los Ángeles

· Spencer Pratt enfrenta riesgos para su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles