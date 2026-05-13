Bass lidera encuesta para su reelección como alcaldesa de Los Ángeles

Karen Bass se mantiene con paso firme para reelegirse como alcaldesa de Los Ángeles tras afianzarse en las preferencias a tres semanas de las primarias, de acuerdo con la encuesta de Inside California Politics/Emerson College publicada este miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con el sondeo, la actual alcaldesa mantiene su ventaja sobre sus dos principales contendientes. la exestrella de la telerrealidad Spencer Pratt y la concejal Nithya Raman.

LOS ANGELES POLL with @CaliforniaICP



Karen Bass 30%

Spencer Pratt 22%

Nithya Raman 19%

Adam Miller 7%

Rae Huang 4%

16% undecided



Full: https://t.co/cFb37w8XMk

Watch: https://t.co/iy3BMlWQCe — Emerson College Polling (@EmersonPolling) May 13, 2026

Según la encuesta, Bass está al frente en la carrera para reelegirse, con el 30%, seguida por Pratt, con un 22%, y por Raman, con el 19% de apoyo.

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Entre los demás aspirantes a la alcaldía de Los Ángeles, el empresario Adam Miller recibió el 7% de las preferencias, por delante de la defensora de la vivienda Rae Huang, quien obtuvo el 4%. El 16% de los encuestados permanecen indecisos.

Tanto Bass como Pratt y Raman registraron un avance significativo respecto a la encuesta de Emerson College de marzo, en la que la actual alcaldesa recibió el 20% de apoyo, Pratt el 10% y Raman el 9%.

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A pesar de que Karen Bass no ha ampliado su ventaja sobre Pratt o Raman desde el sondeo de marzo, el porcentaje de votantes indecisos sí registró un importante descenso, pasando del 51% a solo el 16%, cuando faltan poco menos de tres semanas para las primarias.

Emerson College publicó la encuesta una semana después de que Bass, Pratt y Raman participaron en un debate en el que los tres candidatos a la alcaldía de Los Ángeles tuvieron enfrentamientos en torno a la falta de vivienda, los incendios forestales y la inmigración.

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Las primarias se llevarán a cabo el 2 de junio, y un candidato debe obtener más del 50% de los votos para lograr el triunfo y evitar una segunda vuelta.

En caso de que ninguno de los contendientes alcance el 50%, los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos avanzarán a las elecciones generales de noviembre, que definirá al próximo alcalde de Los Ángeles.

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