Primarias en California definen el futuro político estatal

California tiene el 2 de junio una de sus elecciones primarias más decisivas de las últimas décadas, en las que se perfilarán puestos políticos importantes para las votaciones generales de noviembre, que incluyen la gubernatura del Estado Dorado y la alcaldía de Los Ángeles.

Con el sistema “Top Two” en las primarias de California, los dos candidatos que reciban la mayor cantidad de votos, independientemente de su partido, serán los contendientes al cargo en el proceso electoral de noviembre.

Desde este lunes 4 de mayo, los funcionarios comienzan a enviar por correo las boletas a todos los votantes registrados activos, y pueden comenzar a depositar sus papeletas firmadas en cualquier buzón oficial de su respectivo condado.

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El 18 de mayo es la fecha límite para inscribirse en el registro de votantes, en línea o por correo, para recibir la boleta electoral. Si no se cumple este plazo, puede registrarse “condicionalmente” del 19 de mayo al 2 de junio, para votar en persona en un centro de votación.

Para el día de las elecciones, el 2 de junio, los centros de votación permanecerán abiertos en un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Qué incluye la boleta electoral?

Por tratarse de unas primarias de mitad de mandato, a nivel estatal se eligen por votación cargos ejecutivos de alto nivel, como la gubernatura y escaños para la Cámara de Representantes.

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La elección más importante es la de gobernador, ya que el cargo está en juego debido a la limitación de mandatos de Gavin Newsom, quien ganó la reelección en 2023.

Entre los principales candidatos que aspiran a ser gobernador de California se encuentran:

Demócratas : Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa, Tom Steyer, Katie Porter, Matt Mahan y Tony Thurmond.

: Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa, Tom Steyer, Katie Porter, Matt Mahan y Tony Thurmond. Republicanos: Steve Hilton y Chad Bianco.

Otros cargos estatales por votar serán el vicegobernador, el secretario de Estado, el contralor y tesorero, el ministro de justicia, el comisionado de Seguros y el superintendente de Instrucción Pública.

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Para el Congreso de Estados Unidos, los electores también votan por los 52 escaños de California en la Cámara de Representantes.

En las elecciones legislativas de California, se eligen 20 de los 40 escaños del Senado, además de los 80 puestos de la Asamblea Estatal.

Elecciones en Los Ángeles

Además de las elecciones federales y estatales, los votantes del condado de Los Ángeles también tienen votaciones en puestos clave de liderazgo social.

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En muchas de estas elecciones no partidistas, si un candidato obtiene el 2 de junio más del 50% de los votos, gana el cargo de forma directa. De lo contrario, los dos aspirantes con el mayor número de votos pasarán a las elecciones generales de noviembre.

En la ciudad de Los Ángeles sobresale la elección para alcalde, en la que Karen Bass, alcaldesa en funciones, busca la reelección, con una campaña basada en su iniciativa “Inside Safe” y en sus esfuerzos por brindar vivienda permanente a las miles de personas sin hogar.

Bass tiene como rivales al cargo a las siguientes personalidades:

Nithya Raman : Representante del Distrito 4 en el Concejo Municipal de Los Ángeles.

: Representante del Distrito 4 en el Concejo Municipal de Los Ángeles. Spencer Pratt : Personalidad de la telerrealidad, crítico de los incendios forestales.

: Personalidad de la telerrealidad, crítico de los incendios forestales. Rae Huang : Organizadora comunitaria y defensora del derecho a la vivienda.

: Organizadora comunitaria y defensora del derecho a la vivienda. Adam Miller: Emprendedor tecnológico y exejecutivo.

A nivel municipal, los votantes de Los Ángeles eligen al fiscal de la ciudad, al contralor municipal y a los concejales de los distritos impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.

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También se elige al sheriff del condado de Los Ángeles, con Robert Luna buscando la reelección, pero con el exalguacil Alex Villanueva, el capitán retirado Mike Bornman y varios tenientes del LASD como contendientes.

La oficina del tasador del condado de Los Ángeles, responsable de determinar y evaluar el valor de todas las propiedades sujetas a impuestos, elige a su titular, con Jeffrey Prang aspirando a la reelección, frente a los tasadores adjuntos Stephen Adamus y Sandy Sun, y el economista inmobiliario Rob Newland.

Para la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, se vota por dos escaños:

Distrito 1 (Eastside, SGV y Centro) : Escaño vacante porque su titular, Hilda Solís, no puede buscar la reelección. Entre los candidatos están la senadora estatal María Elena Durazo, Elaine Alaniz y David Argudo.

: Escaño vacante porque su titular, Hilda Solís, no puede buscar la reelección. Entre los candidatos están la senadora estatal María Elena Durazo, Elaine Alaniz y David Argudo. Distrito 3 (Westside, Valle de San Fernando): La actual supervisora Lindsey Horvath pelea por un segundo mandato, en una contienda contra Tonia Arey y Tomás Sidenfaden.

En la boleta también se tienen elecciones para 15 puestos de jueces del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, entre fiscales adjuntos, defensores públicos y abogados privados.

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Cómo se entregan los votos

En California es fácil emitir su voto, pero se deben cumplir las reglas para asegurar que su voto sea válido.

Por correo (recomendado): Cada votante registrado recibe su boleta de votación. Para regresarla, se debe firmar el reverso del sobre de devolución, con el franqueo prepagado.

También se puede entregar la boleta en un buzón oficial a partir del 4 de mayo; o de forma personal, en un centro de votación o en un colegio electoral tradicional.

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En los condados que se rigen por la Ley de Elección por Votante (como Los Ángeles y Orange), muchos centros de votación abren 10 días antes del día de las elecciones para la votación anticipada.

Como consejo para los votantes en el condado de Los Ángeles, pueden consultar su boleta muestra en este enlace para conocer las elecciones locales exactas que corresponden a su domicilio.

Después de entregar la boleta, puede hacer un seguimiento del documento. Se necesita registrarse en este enlace para recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando la papeleta sea enviada, recibida y contabilizada.

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