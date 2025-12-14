Inicia la campaña de reelección de la alcaldesa Bass en Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lanzó este sábado de forma oficial su campaña para reelegirse con un mitin en el centro de la ciudad, con la promesa de hacer de la metrópoli un lugar más seguro y asequible.

Bass dio inicio formal a su campaña de reelección dos días después del tercer aniversario de su juramentación. La alcaldesa estuvo rodeada de familiares, amigos y aliados en el espacio de eventos de Artes Culinarias de Los Ángeles Trade-Technical College.

From Northridge to Echo Park, this campaign is about bringing every single part of this city and this region together so that we can solve homelessness, reduce crime and make Los Angeles more affordable for all.#KarenBassForMayor pic.twitter.com/ryCo3I8k8j — Karen Bass (@KarenBassLA) December 13, 2025

En su discurso, Bass mencionó los desafíos que enfrenta la ciudad: la recuperación del incendio Palisades de enero, las crisis de asequibilidad de vivienda y de personas sin hogar, así como la ofensiva del gobierno federal contra los inmigrantes indocumentados que viven en Los Ángeles.

“Los angelinos, la ciudad en la que he vivido toda mi vida, la ciudad que amo, siento que hemos logrado mucho, pero todavía no hemos terminado. Y yo no he terminado“, expresó.

Bass se ha desempeñado como alcaldesa desde 2022, y desde entonces ha tenido que enfrentar grandes desafíos, como las medidas que tomó desde el primer día para atacar la crisis de vivienda.

En enero, Bass supervisó la respuesta a los incendios forestales que devastaron gran parte de la zona metropolitana de Los Ángeles.

Ha tenido discrepancias con Trump sobre los operativos de control migratorio, que se intensificaron desde el 6 de junio, y también con el posterior despliegue de la Guardia Nacional, que fue bloqueado por un juez la semana pasada.

Bass ha sido una férrea adversaria a las medidas impuestas por el gobierno federal, sobre todo las de inmigración.

“Dicen que no podemos unirnos. Que los trabajadores no pueden unirse con las empresas, las empresas no pueden unirse con la comunidad, y la comunidad religiosa no puede unirse. Pero todos nos unimos siempre”, expresó la alcaldesa de Los Ángeles.

“Y me enorgullece decir que las relaciones en esta sala no son relaciones por la campaña. Son relaciones porque todos creemos en la justicia“, agregó Bass.

A pesar de no nombrar directamente al presidente, el discurso de Karen Bass se centró en su capacidad para enfrentarse a la administración Trump.

La alcaldesa, en numerosas ocasiones, comentó sobre su defensa de la ciudad contra los ataques que se han lanzado desde “3,000 millas de distancia”.

“Ya luchamos antes y volveremos a luchar. ¿Quién hubiera imaginado que tendríamos que defendernos de nuestro propio gobierno?“, dijo la alcaldesa de Los Ángeles.

Karen Bass, de 72 años, nació y creció en Los Ángeles. Ha trabajado en la Asamblea Estatal y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos antes de ocupar el cargo de alcaldesa de Los Ángeles.

En las elecciones, Bass se perfila a enfrentarse al subdirector de Housing Now California, Rae Huang; al ingeniero municipal Asaad Alnajjar, y al ex superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Beutner, quien anteriormente apoyó a Bass.

Hasta este domingo, no estaba claro si habría más candidatos en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles en el proceso electoral programado para el 2 de junio de 2026, con una posible segunda vuelta el 3 de noviembre en caso de que ningún candidato alcance la mayoría de los votos.

