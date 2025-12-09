Activista acusado de vandalismo por pintar cruces peatonales en Los Ángeles

Un activista por la seguridad vial fue arrestado el fin de semana por presunto vandalismo cuando pintaba cruces peatonales en intersecciones concurridas y peligrosas para mejorar la seguridad vial en la ciudad de Los Ángeles.

Jonathan Hale fue detenido por un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mientras pintaba las líneas en el cruce peatonal en la intersección de Kelton Avenue y Wilton Avenue, en Westwood, donde estaba junto con otros voluntarios.

Antes de su arresto, Hale había declarado que su labor era un acto de desobediencia civil y como protesta por simplemente hacer el trabajo que le correspondería a la ciudad.

“Mueren demasiadas personas como para que no actuemos con urgencia al respecto“, expresó Hale.

El domingo, en Westwood, los voluntarios intentaron defender a Hale, pero en un video grabado en un celular se escucha al oficial del LAPD explicando el arresto del activista.

“Vandalizando propiedad municipal sin permiso, así que les voy a pedir amablemente que se retrocedan. Pueden grabar todo lo que quieran, pero, de lo contrario, los llevaré a todos a la cárcel”, dijo el oficial.

El grupo de Hale se preocupó por tomar las riendas de la seguridad vial desde julio, cuando estuvo en las intersecciones que rodean el Stoner Park, en el vecindario de Sawtelle, en el oeste de Los Ángeles.

En aquel caso, cuadrillas municipales acudieron a la zona días después de que el grupo de voluntarios estuviera pintando cruces peatonales. Retiraron las secciones pintadas por los activistas y las reemplazaron con la pintura blanca oficial.

La ciudad también instaló una rotonda en la zona para ralentizar el tráfico alrededor del concurrido parque del oeste de Los Ángeles, lo que fue elogiado por Hale. Sin embargo, el activista aseguró que continuaría con su labor, con o sin permiso.

“Vi un anuncio en una parada de autobús que decía que las armas de fuego son la principal causa de muerte infantil en Estados Unidos. Me di cuenta de que eso no es cierto en Los Ángeles; creo que los autos son la principal causa de muerte infantil“, declaró Hale.

El activista se inspiró en una organización sin fines de lucro llamada “Crosswalk Collective“, que también pinta cruces peatonales en Los Ángeles para crear condiciones más seguras para peatones y conductores.

Este grupo se concentra en intersecciones o zonas donde peatones han sido atropellados o han muerto, pero solo después de solicitar previamente la intervención del ayuntamiento. Tras unos meses sin ayuda, toman cartas en el asunto.

“A pesar de la comunicación sobre las leyes y parámetros municipales, estatales y federales, Jonathan ha optado por seguir su propio camino. Nuestra oficina lo contactó para ofrecerle trabajar juntos“, dijo la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado.

Hale dijo estar abierto a la propuesta y adelantó que su grupo solo se detendría si la oficina de la alcaldesa Bass los condena públicamente o se preocupa por mejorar la seguridad en las calles como una prioridad urgente.

