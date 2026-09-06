Volcán Krakatoa hace erupción en Indonesia y provoca la cancelación de vuelos ante la emergencia

El volcán Anak Krakatoa de Indonesia entró en erupción la madrugada del domingo, lo que provocó la cancelación de todos los vuelos en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, ya que las cenizas volcánicas se extendieron por algunas zonas del oeste del archipiélago.

La Agencia Geológica de Indonesia informó de que la isla volcánica, situada en el estrecho de Sunda, entre las islas principales de Java y Sumatra, mostró signos de actividad el sábado y entró en erupción durante 30 segundos a las 3:53 de la madrugada del domingo.

Las autoridades suspendieron las operaciones del aeropuerto internacional, situado a las afueras de Yakarta, debido a las cenizas expulsadas por el volcán, también conocido como Krakatoa y ubicado a más de 150 kilómetros de distancia.

El monte Anak Krakatoa hizo erupción produciendo una fuente de lava y estruendos que se pudieron oír a una distancia de hasta 700 kilómetros (435 millas), según informó la agencia geológica en un comunicado.

“La última prueba de papel… arrojó resultados positivos que indicaban la propagación de ceniza volcánica en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, por lo que el cierre del aeropuerto se prolongó hasta el domingo a las 09:30 de la mañana (02:30 GMT)», indicó el Ministerio de Transporte en un comunicado.

Más de 22.000 pasajeros se han visto afectados por la suspensión, según el ministerio, que añadió que 209 vuelos se vieron afectados, en particular los con origen y destino en Singapur.

Otras rutas internacionales afectadas fueron las de Doha, Sídney y Kuala Lumpur.

El Anak Krakatoa, que significa “Hijo del Krakatoa”, se encuentra en un estrecho que separa las islas de Java y Sumatra. Ha mostrado actividad esporádica desde que emergió del mar a principios del siglo pasado en la caldera formada tras la erupción del monte Krakatoa en 1883.

Esa catástrofe fue una de las más mortíferas y destructivas de la historia, con un número estimado de 35 000 víctimas mortales.

Indonesia, una nación archipiélago del sudeste asiático, se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, donde el encuentro de las placas continentales provoca una elevada actividad volcánica y sísmica.

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