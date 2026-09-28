Arrestan a hombre por muerte de mujer hallada apuñalada en Central Park

Un hombre fue arrestado después de que una mujer de 63 años fuera encontrada muerta con múltiples heridas de arma blanca en Central Park, en Nueva York, informaron las autoridades.

Jonathan Robles, de 36 años, fue detenido y enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La policía respondió alrededor de las 9:43 a. m. del domingo a una llamada al 911 que alertaba sobre una persona inconsciente dentro del parque.

Los agentes encontraron a la mujer sin respuesta y con aparentes traumatismos y heridas de arma blanca. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar.

El cuerpo fue localizado cerca de un sendero, en las inmediaciones de East Drive y East 74th Street.

La policía aún investiga las circunstancias de la muerte

La identidad de la víctima no había sido divulgada por las autoridades mientras la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York realiza la autopsia.

Un portavoz del NYPD señaló que la autopsia será necesaria para determinar oficialmente la causa de muerte y aportar más información sobre lo ocurrido.

Por el momento, la policía indicó que no existe una relación conocida entre Robles y la víctima.

Las autoridades tampoco han informado qué habría motivado el ataque ni han detallado cómo se produjo la agresión.

La investigación permanece abierta.

Visitantes de Central Park expresaron preocupación

El hallazgo del cuerpo generó preocupación entre algunas personas que frecuentan Central Park.

Una visitante habitual calificó la noticia de “aterradora” y dijo que normalmente considera el parque un lugar seguro a cualquier hora del día o de la noche.

“Mi corazón está con su familia y amigos”, expresó.

La mujer señaló que nunca había tenido una experiencia en el parque que la hiciera sentirse amenazada y agregó que considera el hecho un incidente aislado, por lo que continuará visitando el lugar.

Un corredor que también frecuenta la zona describió la noticia como “terrible” y señaló que la presencia policial en el área era inusual.

Pese al hallazgo, dijo que el incidente no le impediría regresar al parque.

Mientras continúa la investigación, las autoridades esperan los resultados de la autopsia para establecer las circunstancias exactas de la muerte de la mujer.

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