Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York

La policía de Nueva York detuvo a Jamel McGriff, de 42 años, el hombre que presuntamente asesinó, robó y prendió fuego a una pareja de ancianos de Queens después de que lo dejaron entrar a su casa con el pretexto de cargar su teléfono.

El lunes, los bomberos acudieron a la vivienda de los Olton en Queens tras la activación de una alarma. Allí encontraron a Frank Olton atado a un poste en el sótano con múltiples puñaladas y a su esposa Maureen, gravemente quemada, en el primer piso de la casa.

El hijo de la pareja, paramédico del Departamento de Bomberos de Nueva York, fue quien recibió la alerta y acudió de inmediato al lugar, confirmaron las autoridades.

Cómo cayó el sospechoso

El detenido, Jamel McGriff, fue ubicado el miércoles por la noche cerca de Times Square, luego de que la policía rastreara una tarjeta de crédito utilizada por él.

La comisionada de policía Jessica Tisch explicó que los agentes seguían sus movimientos en tiempo real mediante una aplicación de mensajería crítica que difundía fotos y ubicaciones actualizadas.

Las cámaras de vigilancia muestran a McGriff saliendo de la casa de las víctimas alrededor de las 3 p. m. del lunes. Los investigadores creen que pasó cerca de cinco horas dentro de la vivienda buscando objetos de valor antes de iniciar el incendio.

Modus operandi y advertencia

Testigos declararon que ese mismo día un hombre llamó a la puerta de un vecino pidiendo cargar su teléfono. El vecino se negó, pero luego las cámaras registraron al sospechoso tocando la puerta de los Olton, quienes sí lo dejaron entrar.

“Este es un horrible doble homicidio, robo e incendio provocado”, dijo Tisch, quien advirtió que McGriff usaba como modus operandi pedir ayuda para entrar a las casas.

“Así que no permita que nadie que no conozca o que no espere entre a su casa”, insistió la comisionada.

McGriff se encontraba en libertad condicional por robo en primer grado y acumulaba un historial de delitos violentos de tres décadas, según la policía.

Además, no se registró como delincuente sexual en noviembre de 2024, lo que violaba su libertad condicional, y también era buscado por dos robos ocurridos este verano en Manhattan.

Sigue leyendo:

– Encuentran cuerpo de entrenador hispano en un río de Nueva York tras 15 días desaparecido

– Una joven de 16 años muere por bala perdida cerca de una escuela en Nueva York

– Funcionario municipal en Nueva York dispara a conductor de DoorDash que buscaba direcciones