Shawn Mendes sorprende a todos con su recorrido por Ciudad de México

La Ciudad de México volvió a ser escenario de una visita sorpresa que encendió las redes sociales. Shawn Mendes, el reconocido cantautor canadiense, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías recorriendo distintos puntos emblemáticos de la capital mexicana y eso despertó sospechas de que quizás esté preparando un concierto.

Sin embargo, de momento el equipo del cantante no ha dicho nada sobre estos rumores.

Un recorrido por los íconos de CDMX

Las imágenes publicadas por el propio Mendes muestran parte de la arquitectura mexicana y su paso por las pirámides de Teotihuacán. Usuarios en redes sociales también lo ubicaron en las colonias Roma y Condesa, además de atribuirle una visita a La Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán.

Durante su estancia, varios fanáticos lograron acercarse para pedirle fotos, autógrafos, abrazos y saludos grabados. En videos compartidos en plataformas como X, Facebook y TikTok, se le ve conviviendo con personas en la vía pública sin un operativo de seguridad visible, lo que generó aún más expectación entre sus seguidores.

El cantante ya había estado en México durante las primeras semanas de 2026, también en la capital, y en ese momento circularon rumores parecidos que no se tradujeron en presentaciones anunciadas.

La especulación creció también porque su viaje coincide con una etapa de reactivación en su carrera. Aun así, el único dato verificable por ahora es la visita misma y la actividad pública que compartió con sus seguidores.

El cantante ganó fama en 2013 gracias a Vine, la plataforma en la que compartía versiones de canciones. Ese primer impulso digital lo llevó después a una carrera discográfica de alcance internacional.

Su debut formal llegó con “Handwritten” en 2015, álbum que alcanzó un lugar destacado en la lista Billboard 200. Después consolidó su trayectoria con discos como “Illuminate” y “Wonder”.

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