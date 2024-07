Camila Cabello y Shawn Mendes fueron captados en la final de la Copa América

La relación de Camila Cabello con Shawn Mendes parecía haber quedado en el pasado, pero este fin de semana causó sorpresa cuando se dejaron ver en el Hard Rock Stadium de Miami, disfrutando del partido final de la Copa América, entre Colombia y Argentina.

Un fan notó que la pareja estaba en un palco del estadio, y compartió el video en redes sociales. Camila colocó en su cabeza unas gafas oscuras, mientras Shawn le preguntaba algo. Ambos lucían un poco nerviosos y se distraían viendo las pantallas gigantes durante un descanso del partido.

Tanto Sean como Camila compartieron en sus respectivas historias de Instagram fotografías que los muestran en el estadio, pero llegando por separado; él con unos amigos, mientras que ella esperaba el inicio del partido y escribió en la imagen “vamos con todo”. No se sabe si el encuentro fue casual o si se trataba de una cita preparada.

De 2019 a 2021 los cantantes tuvieron un romance que fue muy publicitado. En abril de 2023 Camila fue captada en el festival musical de Coachella, donde se reencontró con Mendes; ambos retomaron su relación, pero al poco tiempo se separaron. Al respecto, Cabello comentó en el podcast “Call Her Daddy” lo siguiente: “Ni siquiera fue una decisión. Creo que estás como diciendo: ‘Esto realmente no encaja, no se siente bien’. Afortunadamente, estaba en un momento de mi vida en el que…a los dos nos tomó menos tiempo decir: ‘Esto no se siente bien y realmente no necesitamos esforzarnos tanto para que funcione. Está todo bien, sigamos adelante’. Lo peor que te puede pasar en la vida es decir: ‘¿Qué hubiera pasado si…?'”

Actualmente Camila Cabello promociona su álbum C,XOXO; en cuanto a Shawn Mendes, prepara su regreso, pues no lanza un disco desde 2020. El cantante canadiense canceló varios conciertos de su gira hace tres años, informando a sus fans que se retiraría para darle prioridad a su salud mental.

