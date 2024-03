Camila Cabello luce su figura en bikini al celebrar su cumpleaños número 27

El 3 de marzo Camila Cabello cumplió 27 años, y decidió complacer a sus más de 66 millones de seguidores en Instagram con una colección de fotos en las que modeló muy sensualmente; destaca una en la que aparece usando un bikini azul, botas y un sombrero.

En otras imágenes que compartió (tomadas para la revista Puss Puss) la cantante aparece con distintos atuendos, pero presumiendo al máximo su look con el cabello rubio. Al parecer ha querido que sus fans se acostumbren a esa nueva imagen, pues sólo dejó en esa red social los posts que la muestran así. Ella comentó al respecto lo siguiente: “Siento que mi cabello oscuro era una parte muy importante de mi identidad y también de la forma en que la gente me percibe. Sólo quería divertirme, ser un camaleón y cambiar”.

Cabello también declaró a Puss Puss que ya tiene listo su nuevo álbum, y entre los productores se encuentra Pablo El Guincho, quien ha trabajado con Beny Jr. y Rosalía. “Sentí que (él) tenía una perspectiva muy nueva de la música pop. Fue la primera persona con la que supe de inmediato que quería trabajar. Sentí que era un tipo raro en el pop, y me encanta trabajar con gente así. Yo también me siento así, y siento que soy mi mejor yo cuando hago música pop experimental extraña”.

Para Camila Cabello el concepto del nuevo disco se refleja en su look, y ella misma quiso que fuera así: “Siento que necesitaba tener una apariencia física diferente, algo diferente que me ayude a canalizar más esa energía a la que accedí en mi voz como compositora. Creo que es parte de un tipo de reinvención…Siento que gran parte del álbum tiene una línea transversal y definitivamente hay más temas que toca. Realmente quería desafiarme a mí misma. Lo que más me emociona es hacer cosas que nunca antes había hecho”.

Recientemente se dio a conocer que el grupo Fifth Harmony (en el cual Camila Cabello estuvo hasta finales de 2016) podría regresar al estudio de grabación para grabar un nuevo sencillo. Hasta el momento la cantante no ha hecho ningún comentario al respecto, por lo que sólo podría saberse algo más si la cuenta oficial de la girl band en Instagram publicara algo; la última vez que compartieron contenido ahí fue en 2018.

Sigue leyendo: