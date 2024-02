Camila Cabello se muestra en el estudio de grabación y presume su nuevo look

Los fans de Camila Cabello esperaban desde hace meses su regreso a la escena musical, y tal parece que dentro de poco lanzará su próximo sencillo. Ella publicó en Instagram una serie de fotos en las que aparece en el estudio de grabación, trabajando en su laptop y posando como toda una modelo.

Desliza para ver todas las fotos

Eso no fue todo, ya que la cantante también compartió un video en el que presume su nuevo look con el cabello rubio. Ella se muestra con una cámara en la mano, y junto a su post escribió “es hora”, indicando que ya está muy próximo el lanzamiento del nuevo material.

El año pasado Camila grabó una canción titulada “It Takes Two” para la película de animación “Trolls Band Together”, en la que hizo la voz del personaje Viva; ella no lanza un álbum desde 2022, cuando editó Familia. El nuevo disco será su primer trabajo para la compañía Interscope (división de Universal), y contará con una gran campaña promocional.

Los productores del álbum serán Bart Schoudel y Jasper Harris, con quienes se dejó ver en el estudio hace algunos meses. Ellos han trabajado con artistas como Charli XCX, Carly Rae Jepsen, Katy Perry y Tate McRae. Aunque se esperan colaboraciones con cantantes latinos, el disco podría orientarse más hacia el estilo pop, a diferencia de sus anteriores producciones.

Recientemente Camila Cabello estuvo en el Festival de Cine de Sundance, donde presentó la película “Rob Peace”, en la que comparte créditos con Chiwetel Ejiofor, Jay Will y Mary J. Blige. Junto a una foto ella escribió el siguiente mensaje: “Mis películas favoritas son aquellas que reflejan la humanidad plena de las personas. No hay nada bueno ni malo, no hay binarios, sino matices y capas, como lo son todas nuestras vidas. Películas que desafían el pensamiento rígido y nos abren a una mayor empatía y compasión unos por otros; por eso quería ser parte de la narración de la historia del hombre real, Rob Peace. Quiero que honremos la historia de una vida trágicamente corta pero significativa, y las luchas y esperanzas que él representa. Chiwetel, fue un honor trabajar con un artesano de tu calibre. Jay, todavía estoy asombrada por lo que hiciste en esta película; fue una actuación hecha con todo tu corazón, gemelo.

