Camila Cabello da pistas de que lanzará en 2024 su nuevo álbum

En 2024 habrá muchos lanzamientos musicales, y uno de los más esperados es el cuarto álbum de Camila Cabello. La cantante comenzó a dar pistas de que estaba trabajando en nuevos temas desde que compartió en Instagram (hace ya dos meses) fotografías en las que aparece con su equipo en el estudio de grabación.

En sus historias de esa red social la artista de 26 años también publicó una foto que la muestra frente a un micrófono, junto con el mensaje: “Principalmente el año de esto. Nos vemos el año próximo, p*****”. Posteriormente posó como toda una modelo a bordo de un auto deportivo, usando un enterizo rojo; las imágenes han obtenido hasta el momento más de un millón de likes.

En su post Camila también escribió un texto a manera de reflexión sobre sus logros y experiencias este año: “Aquí uno debe recordarlo. Me he convertido en hielo con este calor y luego también he vuelto al agua. He pasado por inviernos y veranos este año. Y la primavera me visitó cuando aprendí a soltarme. A veces estas cosas sucedieron todas en un día. Gracias 2023. Los veo en 2024”.

Camila no lanza un álbum desde 2022, cuando Familia debutó en el Top 10 de la lista Billboard 200, generando tres sencillos de éxito: “Don’t Go Yet”, “Hasta Los Dientes” (con María Becerra) y el dueto con Ed Sheeran “Bam Bam”. Ella también grabó una canción para el soundtrack de la película “Trolls Band Together”, titulada “It Takes Two”.

En 2023 la ex integrante del grupo Fifth Harmony retomó (fugazmente) su romance con el cantante Shawn Mendes, acudió a varios desfiles de moda en París y hasta se dejó ver en un concierto de la colombiana Karol G. A pesar de no promocionar un álbum, ella sí estuvo muy presente en las redes sociales; tan sólo en Instagram ya cuenta con más de 66 millones de seguidores.

