Camila Cabello luce su figura en el sauna, usando un traje de baño negro con aberturas

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Camila Cabello ha sorprendido a sus millones de fans con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una foto en la que aparece en el sauna, luciendo su figura mientras usa un traje de baño negro de corte alto y con aberturas; ella estaba lista para que el vapor comenzara a fluir por el lugar. View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updatesccabello)

Hace unos días la bella cantante de 26 años acudió al concierto de Karol G en Miami, y sorprendió a todos al hacer un sensual perreo bajo la lluvia. Ella no podía perder la oportunidad de fotografiarse junto a la reguetonera, y se mostró muy feliz en su encuentro, lo cual reflejó en el mensaje que escribió en esa red social: “LA ROMPISTE. Vamos a bailar pronto otra vez en la lluvia amiga 🌪️ BICHOTA SEASON 4EVR 🎀🧜🏼‍♀️👑💅🏼”.

Camila también obtuvo más de un millón de likes por una serie de imágenes en las que aparece recostada en el pasto y usando un microbikini con brillos. Para refrescarse un poco ella colocó en su abdomen un poco de hielo: “Mandarinas y un cubo de hielo. Lo recomiendo 🧊🍊”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

