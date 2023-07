Camila Cabello posa en la cama, usando lencería negra de encaje

Este verano Camila Cabello ha hecho arder Instagram al compartir muchas de las fotos que le fueron tomadas en París por Ellen von Unwerth. Y ahora lució espectacular al posar en la cama, en topless y con lencería negra de encaje, complementando su look con gafas oscuras y una banda en su cabello. View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updatesccabello)

En otras imágenes captadas para la revista de Ellen la cantante sacó su faceta de modelo, usando muchos elegantes outfits, entre los que destaca un vestido de gasa transparente. Ella misma escribió junto a su post el mensaje: “Ellen von Unwerth es una chica mala, y saca de cualquiera a una chica mala”.

Camila se mostró muy emocionada cuando hace unos días acudió al partido del equipo Inter de Miami, pues quería conocer al futbolista Lionel Messi. En una foto que publicó aparece usando una camiseta con el número 10 y hablando con él, pero también posó al lado de David Beckham. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

