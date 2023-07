Sin ropa interior, Camila Cabello posa de espaldas en un balcón, usando un ajustado vestido negro

Camila Cabello lleva ya varios días en París, pues no quiso perderse los eventos dentro de la Semana de la Alta Costura. Ella ha compartido en Instagram varias fotos que la muestran en elegantes outfits, y ahora impactó al posar de espaldas en el balcón del hotel donde se hospeda, usando un ceñido vestido negro con el que lució su retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updatesccabello)

La cantante optó por ese total look negro para acudir a un desfile del diseñador Alexandre Vauthier, y aprovechó para mostrar su faceta de modelo, presumiendo su figura mientras viajaba a bordo de un auto. En todos estos días no ha olvidado sus gafas oscuras, aunque éstas no hicieron que pasara desapercibida entre el público asistente.

Desliza para ver todas las fotos

Un equipo de profesionales de la belleza ha trabajado con Camila para que en los eventos de moda ella luzca impactante, destacando el maquillista Patrick Ta, quien le pidió que apareciera con él en un video de TikTok. La artista accedió y el clip (en el que usa un vestido color hueso de un solo hombro) lleva ya más de 130,000 reproducciones en esa red social. @patrickta In Love @Camila Cabello 🤍 ♬ Skins x Latch x 7 Years – Ginny Simp

