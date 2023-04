En ajustados leggings negros Camila Cabello presume su minicintura al tomarse una selfie

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Camila Cabello ha obtenido más de dos millones de likes por una selfie que publicó en Instagram, que la muestra usando ajustados leggings negros y luciendo su minicintura. Ella escribió junto a la foto un fragmento de la letra de la canción “Search & rescue” de Drake.

A tan sólo unas semanas de haber terminado su relación con Austin Kevitch la cantante se ha dado un tiempo para viajar y visitar museos, pero también compartió que su abuela Mercedes Rodríguez lanzó una novela titulada Los boleros que he vivido y que presentó en España. Junto a una colección de imágenes Camila agregó el mensaje: “Mi abuela es autora 🥺 me está encantando este libro y no sólo porque es mi abuela. Es una experiencia muy única en donde puedo escuchar las canciones que la han acompañado en cada capitulo de su vida intensa y ordinariamente mágica”.

Camila Cabello también causó sensación recientemente por un video de TikTok -con más de dos millones de reproducciones- en el que aparece preparándose para asistir a la entrega de los premios Grammy, usando un vestido con un sostén lleno de adornos. También recordó que hace un año salió a la venta su álbum Familia, el cual calificó como “un trabajo de amor y amistad”. @camilacabello grammyssss 💚 @dimitrishair @ash_kholm @kimkimnails @robzangardi R&M ♬ KU LO SA – Oxlade & Camila Cabello

