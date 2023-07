Camila Cabello se mostró en tanga de hilo y hasta se quitó la ropa durante su viaje a Puerto Rico

Camila Cabello ha impactado a sus fans con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una colección de fotos y videos que la muestran en Puerto Rico, usando una tanga de hilo mientras toma una ducha al aire libre y hasta sin ropa al posar en el jacuzzi. Ella cubrió lo indispensable con unos dibujos de mariposas, e informó a sus fans en el mensaje que escribió que ya trabaja en su próximo disco: “Tiene razón, está bien cab***. 😍 Te amo PR ✨✨✨ Ahora de regreso al estudio, que hay un álbum que terminar”. 🎀

Camila decidió quedarse unos días más en Puerto Rico, luego de que asistiera a la entrega de Premios Juventud, en la que lució espectacular usando un ceñido vestido de color negro que delineó su figura. Junto a las fotos que compartió antes de salir al escenario escribió: “Estoy dando Oppenheimer”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Camila Cabello ha viajado mucho este verano, y tras ser una de las invitadas a los eventos de la Semana de la Alta Costura de París se relajó unos días en Grecia. Desde ahí publicó en Instagram una foto que obtuvo más de dos millones de likes y que la muestra usando un microbikini de hilos con el que presumió su bronceado. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

