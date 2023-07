Camila Cabello posa muy sensual, usando un vestido de gasa con transparencias

Foto: Matt Winkelmeyer for The Recording Academy / Getty Images

Camila Cabello se ha vuelto toda una experta en moda, y ahora emocionó a sus millones de seguidores en Instagram publicando una colección de fotografías en las que aparece modelando muchas prendas diseñadas por Ellen von Unwerth, destacando una imagen que la muestra usando un vestido tipo gabardina hecho de gasa con transparencias. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Ellen y yo nos conocimos un día antes de esto, en un desfile de modas en París. He amado su trabajo desde siempre, y como persona ella hace de la vida una fiesta. Y simplemente me dijo: “Hagamos una sesión de fotos en tu cuarto de hotel”✨.

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunos días la cantante obtuvo más de dos millones de likes en esa red social gracias a una foto que la muestra durante sus vacaciones en Grecia, usando un microbikini de hilos y luciendo su curvilínea figura. El texto con el que acompañó la imagen fue: “No puedo esperar a estar de nuevo en un bajo nivel de ansiedad crónica en las aguas infestadas de tiburones de Florida”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Camila fue invitada a varias fiestas en Atenas, y durante una se dejó ver usando un vestido largo de color blanco y con acabado plastificado. Ella posó como toda una modelo y hasta se subió a una tarima para animar a los invitados; para entonces ya había convertido su prenda en un minivestido. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Sigue leyendo: