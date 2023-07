Sin sostén, Camila Cabello se luce en un vestido transparente durante la Semana de la Alta Costura en París

Camila Cabello ha sacado su faceta de modelo, sorprendiendo a propios y extraños al acudir a un evento de la Semana de la Alta Costura en París. Ella usó un vestido transparente tipo mariposa diseñado por Iris Van Herpen, dejando ver que no llevaba sostén, y publicó en Instagram las fotos que la muestran luciendo la prenda; el mensaje que escribió fue: “Mi nuevo crush es Iris Van Herpen. Amo tu pasión por la naturaleza y el diseño biofílico, podríamos ser almas gemelas de esa manera 🦋 Gracias por hacer bellas cosas, incluyendo este vestido, me siento como una 🦋”.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante lució espectacular al llegar al desfile de modas de la diseñadora, posando para los fotógrafos y dejándose ver junto a la pasarela. Cabe mencionar que no estuvo acompañada por ningún otro famoso, pues ha querido mantener un perfil bajo tras terminar su relación con Shawn Mendes hace algunas semanas. View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updatesccabello)

El fin de semana Camila acaparó las miradas al salir a pasear por las calles de París, y unas fotografías que publicó (en las que aparece posando en un balcón y usando un outfit compuesto por minifalda y blusa blanca) están por superar el millón de likes en Instagram. En todo momento ella se ha mostrado agradecida con sus fans. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Sigue leyendo: