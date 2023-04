En microbikini de hilos Camila Cabello comparte una selfie desde el baño

Camila Cabello ha complacido a sus seguidores en Instagram con una atrevida selfie que la muestra en el baño, luciendo su curvilínea figura al usar un microbikini de hilos. La imagen forma parte de una colección que publicó en esa red social, y que hasta el momento ha obtenido más de dos millones de likes.

Hace algunos días la bella cantante de 26 años demostró que le encanta tomarse fotos de ese tipo, al compartir una en la que aparece en su casa, luciendo un total look negro de sudadera, leggings y body. Los comentarios halagándola no se hicieron esperar. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Luego de estar varios meses fuera del ojo público Camila Cabello causó polémica el pasado fin de semana, cuando acudió como espectadora al festival musical de Coachella; ahí se reencontró con el cantante canadiense Shawn Mendes, de quien fue novia durante dos años. Ambos se dieron un beso y hasta bailaron sensualmente, lo cual dio pie a rumores sobre una nueva relación. Más tarde un reportero la cuestionó sobre si estaban juntos de nuevo, y al calor de las copas ella respondió que sí. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

