Canelo Álvarez impone condición para aceptar pelea con Terence Crawford en Arabia Saudita

Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó que podría aceptar la pelea con Terence Crawford si Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, le ofrece una buena cantidad de dinero para ir a Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa durante el torneo “No Golf No Life” en México, Canelo Álvarez afirmó que Crawford es un gran peleador, pero dejó claro que en este momento de su carrera solo hará las peleas que más le convengan.

“Depende el dinero, por qué no. Crawford es un gran peleador, obviamente, tres divisiones más abajo. Como ya lo he dicho, he peleado con más grandes que yo, de la misma categoría que yo, más chicos que yo, más viejos que yo, más jóvenes que yo. A final de cuentas, yo nací para pelear, y voy a pelear con quien sea, obviamente con los términos que me convengan más. En este punto de mi carrera, siempre voy a hacer las mejores peleas, pero que me convengan”, dijo.

Terence Crawford subió por última vez al cuadrilátero cuando venció a Errol Spence Jr. y se coronó campeón indiscutido por segunda vez. Foto: John Locher/AP.

“Yo no sé cuánto ganan los demás peleadores que van a pelear a Arabia Saudita, pero supongo que les va mejor. A final de cuentas, donde pelee yo, me sigue yendo bien. Pero si quieren que vaya para allá, sí les va a costar un poquito más. Ahorita estoy tranquilo, relajado, en otro tema. Me voy a sentar con mi equipo de trabajo para ver qué es lo que hay en la mesa y ver la mejor opción para mí”, agregó.

Turki Alalshikh informó que se encuentra trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025, ya que su intención es “hacer las grandes carteleras que el mundo quiere ver”.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Crawford expresó su deseo de enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El reto del estadounidense en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque dijo que no le darían crédito por enfrentarlo. Luego de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró en el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca que Crawford no está en sus planes, pero si Arabia Saudita le da el dinero que pide podría aceptar el desafío.

Canelo Álvarez venció a Jaime Munguia por decisión unánime en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

Por ahora, Canelo Álvarez se encuentra celebrando su victoria sobre Jaime Munguía por decisión unánime de los jueces y después de un breve descanso comenzará a buscar a su próximo rival para septiembre.

Por su parte, Terence Crawford ya tiene programada su siguiente pelea. Bud encabezará una megacartelera repleta de estrellas el 3 de agosto en Los Ángeles y donde intentará sumar su cuarto título en una división diferente cuando enfrente a Israil Madrimov, actual monarca de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

En cambio, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez reacciona a pelea mandatoria de la FIB con el cubano William Scull

· FIB ordena a Canelo Álvarez defender sus títulos contra el cubano William Scull a continuación

· Edgar Berlanga quiere ser el siguiente para Canelo Álvarez y asegura que su pelea pasará a la historia