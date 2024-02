Canelo Álvarez descarta a Terence Crawford y crece el misterio sobre su próximo rival

Saúl ‘Canelo’ Álvarez descartó a posibilidad de que pueda enfrentar a Terence Crawford el 4 de mayo y ahora el misterio de quién será el oponente estadounidense que subirá con el tapatío en Las Vegas crece un poco más.

En el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca, Canelo Álvarez dejó claro que una pelea con Crawford no le interesa porque tiene todo que perder y nada que ganar porque todos lo criticarían, al igual que lo hicieron con Jermell Charlo, por enfrentar a un peleador de categorías inferiores.

“No. Me van a criticar. Ahorita me criticaron porque peleé con Charlo, que es más grande que yo porque yo soy un peleador chico para estos pesos porque subió de peso, pero no critican cuando yo subo de peso. Ahora imagínate a Crawford, desde welter hasta las 168 libras, entonces tengo todo que perder y nada que ganar. Porque si gano, ‘no, pues le ganó, era muy chico’ y entonces…”, dijo.

Terence Crawford es campeón indiscutido de dos pesos y el mejor libra por libra en la actualidad. Foto: John Locher/AP.

Canelo Álvarez declaró la semana pasada que su próximo rival sería estadounidense y tanto Terence Crawford como Jermall Charlo fueron las opciones más sonadas para ganarse el puesto. El campeón de las 160 libras negó en sus redes sociales que sería el siguiente en enfrentarlo pocos días después y ahora el mismo tapatío descartó a Bud.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El reto del excampeón indiscutido de peso welter en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque dijo que no le darían crédito por enfrentarlo y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Después de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que Crawford no está en sus planes para su pelea el fin de semana del cuatro de mayo y nuevamente reiteró su palabra.

Canelo Álvarez volverá a la acción el 4 de mayo en una nueva defensa de su campeonato indiscutido. Foto: John Locher/AP.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

