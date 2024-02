Canelo Álvarez confirma que su siguiente rival será estadounidense: “Todavía no puedo anunciar nada”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que su próximo rival para su pelea el 4 de mayo será estadounidense durante su visita al canal TV Azteca donde anunció la extensión de los derechos de transmisión de sus combates con la televisora.

En el noticiero ‘Hechos con los Ruiz Lara’, Canelo Álvarez descartó los rumores de que podría enfrentarse a Jaime Munguía en su regreso al ring este 2024, pero ratificó que peleará el fin de semana del cinco de mayo en Las Vegas.

“Estamos afinando unos detalles ahí para la pelea de mayo. Todavía no puedo anunciar nada, pero en mayo peleo, mayo 4, en Las Vegas”, dijo a ADN 40.

Canelo Álvarez di algunas pistas de quién podría ser su próximo rival para el 4 de mayo. Foto: Moises Castillo/AP.

Cabe destacar que, según reportó el periodista Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez estaría nuevamente negociando con Jaime Munguía luego de su espectacular victoria por nocaut sobre el ahora retirado John Ryder en enero, pero el campeón indiscutido de peso supermediano desmintió estos rumores.

Los peleadores estadounidenses que han sonado como posibles rivales para el mexicano son: Jermall Charlo, Errol Spence Jr. y Terence Crawford. De acuerdo con varios reportes, el hermano gemelo de Jermell sería el elegido para subir al ring el 4 de mayo con Canelo Álvarez, pero Timothy Bradley mencionó la posibilidad de que The Truth se gane la oportunidad.

Debido a que TV Azteca publicó en sus redes sociales que el campeón de cuatro divisiones daría una noticia importante, se especuló que podría tratarse del anuncio de su próximo rival y también de una supuesta ruptura con Premier Boxing Champions (PBC). Pero, su visita a la televisora fue para renovar los derechos de transmisión de sus peleas para que los mexicanos puedan disfrutarlas de manera gratuita.

Canelo Álvarez derrotó a Jermell Charlo en su última pelea y planea regresar al ring el 4 de mayo. Foto: John Locher/AP.

“El objetivo, mi objetivo y obviamente de la mano de TV Azteca es siempre traerle a la gente de México las peleas gratis porque, (como) siempre me cambio de televisora en Estados Unidos, siempre han querido como traer la televisora de pago por evento y es lo primero que le digo que eso no va a pasar. Porque para mí es prioridad poderles brindar a la gente de México, que toda la gente me pueda ver pelear y disfrutar mis peleas que al final de cuentas peleo para ellos y es primordial. Entonces contento de estar aquí y poder seguir brindándole mis peleas gratis”, declaró.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez anunciará extensión de derechos televisivos con Box Azteca, según reportes

· ¿Siguiente pelea?: Canelo Álvarez dará importante noticia sobre su carrera este martes en TV Azteca

· ¿Jaime Munguía o Canelo Álvarez? John Ryder responde quién tiene más poder de pegada