Canelo Álvarez podría enfrentar a Jermall Charlo en mayo, según reportes

El periodista Bernardo Pilatti aseguró que Jermall Charlo será el siguiente rival de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para su regreso el cinco de mayo y donde nuevamente pondrá en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano.

En su canal oficial de Youtube, Pilatti afirmó que el gemelo de Jermell Charlo, a quien el mexicano venció el pasado mes de septiembre, es el elegido por Canelo Álvarez y no Jaime Munguía como se estaba especulando desde hace varios meses.

“Se confirma plenamente nuestro adelanto. Canelo va a enfrentar en mayo a Jermall Charlo. En información que ha sido manejada con sus asteriscos, hace unas semanas que lo habíamos adelantado de manera extraoficial, ahora oficialmente sin que esté todavía divulgado por los canales normales, les puedo decir que Canelo sí va a enfrentar a (Jermall) Charlo”, dijo.

Jermall Charlo venció a José Benavídez Jr. en su regreso al ring en noviembre tras dos años ausente. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Cabe destacar que, según Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez tenía planes de enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, aunque el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

“No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada. No sé dónde salen esos nombres. Pero el lunes me voy a sentar con Al Haymon y vamos a ver qué es lo que sigue, que va a ser lo mejor para nosotros”, comentó a Izquierdazo en diciembre.

Charlo regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental donde el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón de peso mediano a pesar de las críticas. El estadounidense venció a José Benavídez Jr. por decisión unánime -en una pelea donde no estuvo en juego su título- y de una vez pidió una oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez.

“(Canelo) escógeme a mí. Sé que van a decir que ya peleó con mi hermano gemelo (Jermell), pero yo seré un gemelo totalmente diferente cuando me enfrente“, declaró en la conferencia de prensa posterior a su triunfo sobre Benavídez Jr.

Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero el cinco de mayo y hay varios oponentes que podría enfrentar. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero ante José Benavídez Jr. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

