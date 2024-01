Hopkins dice que Canelo Álvarez debe pelear con David Benavídez este año: “Se le pondrá más difícil”

Bernard Hopkins expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, no debe dejar pasar de este año el enfrentamiento con David Benavídez porque con el tiempo se le pondrá más difícil poder vencerlo.

En una entrevista para Fight Hype, Hopkins indicó que ve en Benavídez un peleador que mejora cada vez que sube al ring y que es mucho más fuerte que Canelo Álvarez, por lo que reconoce que ha subestimado al peleador mexoamericano y para este duelo será más cauteloso con su pronóstico.

“Tiene que pasar en este año, no en 2025. Canelo y Benavídez tienen que pelear este año. Siento que Canelo tiene que pelear pronto, porque creo que la pelea se le pondrá más difícil, mientras más pase tiempo en hacerla. En Benavídez veo a un peleador que mejora y mejora con cada pelea. Definitivamente, Benavídez es más grande, es más fuerte, y definitivamente es alguien que cree en sí mismo”, dijo.

David Benavidez demostró su poderío contra Demetrius Andrade y lo noqueó en el sexto asalto. Foto: David Becker/Getty Images.

“Benavídez ya me demostró dos veces que me equivoqué sobre él. Así que en esta tercera ocasión voy a ser muy cauteloso sobre hacer un pronóstico en contra suya. Y no es algo personal, simplemente yo creía que los dos últimos peleadores contra los que Benavídez peleó, eran más talentosos que él en ese momento. Obviamente, ya no pienso de la misma manera. A veces hay que comer mier** y reconocer cuando uno se equivoca”, agregó.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y le da la oportunidad que tanto ha buscado el Bandera Roja.

Cabe destacar que luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade, Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, aunque el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

Canelo Alvarez volverá al ring el próximo cinco de mayo y tiene varias opciones sobre la mesa. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.



Sigue leyendo:

· Shane Mosley predice que David Benavídez vencerá a Canelo Álvarez porque es “demasiado grande”

· Shawn Porter dice que David Benavídez puede vencer a Canelo Álvarez, pero no cree que la pelea suceda

· David Morrell no cree que Canelo Álvarez quiera enfrentarlo: No tuvo buena experiencia con cubanos