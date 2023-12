Shawn Porter dice que David Benavídez puede vencer a Canelo Álvarez, pero no cree que la pelea suceda

Shawn Porter, exboxeador y comentarista deportivo, expresó que David Benavídez, retador obligatorio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), puede vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en peso supermediano, pero no cree que la pelea suceda.

En una entrevista con Fight Hype, Porter piensa que Canelo Álvarez no querrá subir al ring por el peligro que representa para él Benavídez y tampoco cree que el CMB ordene o le exija al campeón indiscutido de las 168 libras el enfrentamiento entre ambos.

“No creo que haya muchos muchachos que puedan vencer a Canelo fuera de Benavídez en 168 y Bud (Crawford) si esa pelea se llevara a cabo en 160″, dijo el excampeón mundial.

David Benavidez venció a Demetrius Andrade y ahora quiere enfrentar de una vez por todas a Canelo Álvarez. Foto: David Becker/Getty Images.

“(…) Un mandato hace que no se pueda mirar en otra dirección, pero sabemos que el dinero siempre puede mover un mandato. (…) No creo que alguna vez estemos en una posición en la que un organismo sancionador vaya a exigir literalmente una pelea. No van a exigir que Canelo suba al ring con Benavídez, y no creo que Canelo suba al ring con Benavídez”, agregó.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y le da la oportunidad que tanto ha buscado el Bandera Roja.

Cabe destacar que luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade, Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, aunque el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

Canelo Álvarez se encuentra evaluando sus opciones para su regreso el cinco de mayo y David Benavídez es una de ellas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.



