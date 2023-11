Terence Crawford se hace a un lado y dice que David Benavídez se ganó la oportunidad con Canelo Álvarez

Terence Crawford aseguró que David Benavídez se ganó la oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, después de noquear en el sexto asalto a Demetrius Andrade el pasado fin de semana en Las Vegas.

En una entrevista con KO Artist Sports, Crawford admitió que Benavídez tuvo un buen desempeño frente a Andrade y cree que hizo lo suficiente para ganarse el puesto de retador frente a Canelo Álvarez, pero habrá que esperar a ver que sucede.

“Se desempeñó muy bien. 100% me sorprendió cómo terminó. No se le puede quitar nada a David, hizo un trabajo tremendo, me dijo antes de la pelea lo que iba a hacer y salió y lo hizo, así que felicidades para él, felicidades a Boo Boo también, David fue el mejor hombre y así sucesivamente“, dijo.

David Benavídez reafirmó su puesto como retador y campeón interino del CMB ante Demetrius Andrade. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Todos llevamos años intentando ver la pelea Canelo-Benavídez. Creo que David se ganó con razón su oportunidad con Canelo, pero es el boxeo, así que ya veremos”, agregó.

En el enfrentamiento que puso de frente a dos pugilistas invictos, Demetrius Andrade comenzó dominando los primeros rounds, pero David Benavídez se sacudió la presión del estadounidense y en el final del cuarto asalto lo mandó a la lona. En los dos siguientes, Boo Boo fue castigado por el Monstruo Mexicano y para el séptimo no salió, por lo que se declaró la victoria por nocaut técnico para el mexoamericano.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para pelear por el título de indiscutido de peso supermediano y el reto en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Bud. Poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder y, tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión otra vez y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes.

Tras la victoria, David Benavídez quiere enfrentar de una vez por todas a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano prefiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su regreso el cinco de mayo. En cambio, el Monstruo Mexicano solo sería considerado para el mes de septiembre si vencía a Demetrius Andrade. Ahora que cumplió su cometido ante el estadounidense, el mexoamericano fue reafirmado como el mandatorio por el CMB y es posible que se vean las caras a finales del 2024.

Canelo Álvarez volverá al ring el cinco de mayo y David Benavídez podría ser el siguiente. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

